David Bustamante ha vivido uno de los momentos más especiales desde que comenzó su aventura en MasterChef Celebrity Legend. El cantante, que se encuentra entre los concursantes de esta edición, recibió una visita completamente inesperada que consiguió dejarle sin palabras: la de su hija Daniella, que acaba de alcanzar la mayoría de edad. Una sorpresa cargada de sentimientos que terminó convirtiéndose en una de las escenas más emotivas del programa.

La joven apareció en las cocinas del talent culinario para reencontrarse con su padre y entregarle una carta que había preparado especialmente para él. Visiblemente emocionada, Daniella comenzó a leer unas líneas en las que quiso transmitirle lo orgullosa que está de su trayectoria, tanto en el terreno personal como en el profesional. Unas palabras que hicieron que ambos se emocionaran hasta el punto de tener que interrumpir la lectura.

«Hola, papá. Escribir no se me da muy bien, pero por ti lo intentaré», comenzaba la joven, antes de confesarle lo feliz que le hacía poder acompañarle en aquella experiencia. Daniella destacó especialmente la capacidad de esfuerzo y la perseverancia de su padre, al que considera un ejemplo de superación. También quiso recordarle que siempre ha creído en él y que admira su manera de enfrentarse a cualquier reto.

Daniella se emociona al hablar de su padre

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando la hija del artista le recordó que, pese a las dificultades y a las épocas de mayor agobio con los estudios, siempre había recibido de él palabras de apoyo y confianza. «Siempre me has dicho que estabas orgulloso de mí y que podría con todo», le recordó.

Bustamante no pudo permanecer impasible ante semejante declaración y se acercó para abrazarla, animándola a continuar. Daniella, entre lágrimas, retomó la carta para dedicarle un mensaje sobre las críticas y la importancia de no dejarse afectar por las opiniones ajenas. La joven quiso transmitirle que quienes le conocen de verdad saben cuánto trabaja y el esfuerzo que hay detrás de cada uno de sus logros.

Al terminar, padre e hija se fundieron en un abrazo. Fue entonces cuando Daniella, sin poder contener la emoción, pronunció una frase que provocó las sonrisas de todos los presentes: «Es que he salido a ti». Una espontánea confesión a la que el cantante respondió con mucho cariño, reconociendo que en su familia las lágrimas forman parte de los momentos más bonitos.

Las emocionantes palabras de David Bustamante a su hija

El artista también quiso dedicarle unas palabras a su hija antes de regresar a la competición. Bustamante confesó lo especial que había sido aquella visita y aseguró que se llevaba el recuerdo para siempre. Además, aprovechó para expresar públicamente el enorme orgullo que siente por la mujer en la que se está convirtiendo Daniella.

Consciente de que el tiempo pasa y de que su hija va dejando atrás la infancia, el cantante reconoció que a veces echa de menos a aquella niña que necesitaba su presencia para todo. Sin embargo, también se mostró feliz de verla crecer y construir su propio camino. Para él, Daniella representa uno de los mayores regalos de su vida y así lo expresó con una declaración especialmente emotiva: «Es el resumen más perfecto de mis sueños, mi obra maestra, es mi hija, la luz de mis ojos».

La joven respondió con un «te quiero» y otro abrazo, poniendo el broche de oro a un reencuentro que consiguió emocionar tanto a los concursantes como al equipo del programa.

Una relación marcada por el cariño y la admiración

La visita también permitió descubrir la complicidad que existe entre David y Daniella. A sus 18 años, la joven mantiene una relación muy especial con su padre y no dudó en convertirse en su mayor apoyo durante esta aventura televisiva.

Incluso cuando los jueces le preguntaron si veía posibilidades de que Bustamante se alzase con la victoria, Daniella respondió con absoluta seguridad que sí. Lo describió como una persona tremendamente perseverante, incapaz de abandonar un objetivo cuando se propone conseguirlo.

Unas palabras que reflejan la admiración mutua que se profesan y que demuestran que, más allá de los fogones y de la competición, el cantante cuenta con una de sus seguidoras más incondicionales en casa. Sin duda, una visita que David Bustamante difícilmente olvidará.