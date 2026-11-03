Vivienne, la cuarta hija de Brad Pitt y Angelina Jolie que elimina oficialmente el apellido de su padre

La ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue dejando consecuencias en su familia diez años después. Vivienne, la hija menor de la ex pareja junto a su hermano gemelo Knox, ha conseguido que la justicia de California apruebe su petición para eliminar oficialmente el apellido Pitt de su nombre. A sus 18 años, la joven pasa a llamarse Vivienne Marcheline Jolie, siguiendo así los pasos de tres de sus hermanos.

La decisión se hizo efectiva tras una audiencia celebrada el lunes 2 de noviembre en Los Ángeles. Según los documentos judiciales consultados por medios estadounidenses como People y Page Six, nadie presentó objeciones a la solicitud, por lo que la jueza Virginia Keeny dio luz verde al cambio.

Vivienne había iniciado los trámites el pasado mes de julio, poco después de cumplir la mayoría de edad. En su petición alegó motivos personales para desvincularse del apellido de su padre. No era, sin embargo, la primera vez que daba muestras de esta decisión. En mayo de 2024, cuando participó junto a su madre en la producción de Broadway The Outsiders, ya figuraba en los créditos únicamente como Vivienne Jolie.

Cuatro de los seis hijos han renunciado al apellido Pitt

Con este cambio, Vivienne se convierte en la cuarta de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt que elimina oficialmente el apellido paterno. Antes lo hicieron Shiloh, que inició el proceso al cumplir 18 años en 2024, y sus hermanos mayores Maddox y Zahara, cuyas solicitudes fueron aprobadas el pasado septiembre.

La decisión vuelve a poner de manifiesto el distanciamiento familiar que se produjo tras la separación de los actores en 2016. La pareja anunció el final de su relación después de doce años juntos, pero su divorcio no quedó formalizado hasta diciembre de 2024, tras ocho años de disputas judiciales.

La ruptura estuvo marcada por un incidente ocurrido durante un vuelo privado en septiembre de 2016, que llevó a Jolie a solicitar el divorcio. El episodio fue investigado por las autoridades estadounidenses, que cerraron sus pesquisas sin presentar cargos contra el intérprete.

Pax y Knox, los únicos que todavía conservan el apellido

Con Vivienne ya son cuatro los hijos que han optado por desvincularse legalmente del apellido de su padre. Los únicos que todavía lo mantienen son Pax, de 22 años, y Knox, de 18.

Pax ha sido especialmente crítico con Brad Pitt y llegó a dedicarle duras palabras en una publicación en redes sociales. Por el momento, no ha iniciado ningún procedimiento para modificar su nombre. Knox, por su parte, tampoco ha comenzado los trámites, aunque habría expresado su intención de hacerlo.