La hija de Brad Pitt y Angelina Jolie inicia el proceso para eliminar el apellido de su padre

La familia que formaron Brad Pitt y Angelina Jolie está de plena actualidad tras salir a la luz que su hija Zahara ha iniciado formalmente el proceso legal para eliminar el apellido paterno de su nombre. La joven ha solicitado que «Pitt» desaparezca de su identidad oficial, en un paso que vuelve a evidenciar la distancia existente dentro de una de las familias más seguidas de Hollywood.

Según los datos a los que hemos tenido acceso, Zahara ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de California el 28 de abril. En dichos documentos, la joven solicita que su nombre legal pase a ser únicamente Zahara Marley Jolie, una decisión que ya había anticipado de manera pública meses antes.

El gesto ha sido interpretado como una formalización de una identidad que Zahara venía utilizando en determinados contextos desde hace tiempo. Aunque no ha ofrecido declaraciones explicando los motivos de su decisión, el cambio se enmarca en un proceso más amplio dentro del núcleo familiar, donde varios de los hijos de la ex pareja han ido modificando o eliminando el apellido paterno en los últimos años.

Un divorcio muy complicado

Brad Pitt y Angelina Jolie contrajeron matrimonio en 2014 tras una larga relación sentimental que comenzó en 2005. Sin embargo, la pareja se separó dos años después, iniciando un complejo proceso de divorcio que no se resolvió hasta diciembre de 2024. La ruptura estuvo marcada por disputas legales prolongadas relacionadas con la custodia de sus seis hijos y la gestión de bienes compartidos.

La pareja tiene seis hijos en común: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. En este contexto, la decisión de Zahara no es un caso aislado. Su hermano mayor, Maddox, fue el primero en dar un paso similar al solicitar la eliminación del apellido Pitt de su nombre legal. Adoptado inicialmente por Angelina Jolie en 2002 y posteriormente por Brad Pitt en 2006, el joven vio oficializado su cambio de nombre en mayo de este año, pasando a llamarse Maddox Chivan Jolie.

A esta modificación se sumó también la de su hermana Shiloh, quien alcanzó la mayoría de edad en 2024 y poco después inició el proceso para eliminar el apellido paterno de su identidad legal. Su abogado, Peter Levine, confirmó entonces a la revista People que la decisión había sido tomada de manera independiente y tras «acontecimientos dolorosos», una declaración que alimentó aún más el interés mediático en la situación familiar.

Por su parte, Vivienne, una de las hijas menores del matrimonio, también ha optado por utilizar únicamente el apellido materno en contextos públicos. En 2024, su nombre apareció como Vivienne Jolie en el programa de la producción teatral The Outsiders, proyecto en el que trabajó junto a su madre, lo que volvió a llamar la atención sobre la progresiva desvinculación del apellido Pitt en distintos ámbitos familiares.

El silencio por bandera

De momento, los otros dos hijos de la ex pareja, Pax y Knox, no han realizado ningún movimiento oficial ni han expresado públicamente su intención de modificar sus apellidos. Sin embargo, la tendencia dentro de la familia ha generado un amplio debate en torno a la naturaleza de estas decisiones y a las posibles motivaciones detrás de ellas.

La falta de explicaciones por parte de los hijos ha alimentado numerosas hipótesis, aunque ninguna ha sido confirmada por los implicados. Entre las teorías más extendidas en el entorno mediático se encuentra el incidente ocurrido en 2016 durante un vuelo privado, en el que Brad Pitt fue acusado de mantener un comportamiento conflictivo hacia Angelina Jolie y algunos de los niños.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la relación de la pareja y en la dinámica familiar posterior. Diversas fuentes han señalado que desde entonces la distancia entre el actor y parte de sus hijos habría aumentado progresivamente, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por los miembros de la familia.

No obstante, otras interpretaciones apuntan a que cada uno de los hijos podría estar tomando decisiones individuales, sin que exista una única razón común. El hecho de que Maddox alegara motivos «personales», o que Shiloh realizara su cambio al alcanzar la mayoría de edad, refuerza la idea de que se trata de decisiones independientes, aunque coincidentes en el tiempo.

En el caso de Zahara, su elección de presentarse públicamente como Zahara Jolie mucho antes de iniciar el trámite legal sugiere una voluntad sostenida en el tiempo de redefinir su identidad. La formalización del cambio ante el tribunal californiano no haría sino consolidar una decisión ya asumida en su entorno.

Mientras tanto, ni Brad Pitt ni Angelina Jolie han realizado declaraciones sobre este asunto, manteniendo una postura discreta en torno a una situación familiar que, lejos de cerrarse, continúa evolucionando con el paso del tiempo y con las decisiones individuales de sus hijos ya adultos o en proceso de independencia.