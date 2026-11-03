Sylvester Stallone ha terminado inesperadamente un guion para ‘Rocky 7’, pero duda de la acogida del público

En 1976 se estrenó la película Rocky y la vida del actor Sylvester Stallone cambió para siempre. El papel del boxeador de origen italiano Rocky Balboa lo catapultó a la fama para siempre. Después del éxito de esta primera película hubo cinco secuelas y en 2015 se estrenó el spin-off Creed: La leyenda de Rocky que también tuvo dos secuelas. Aunque la cinta Rocky V, que se estrenó en 1990, fue un rotundo fracaso de taquilla y crítica, Rocky Balboa en 2006 logró rescatar el espíritu de la primera película y volvió a entusiasmar a sus fans. Ahora estos seguidores se están preguntando si habrá un nueva entrega de esta saga y el actor Sylvester Stallone ha confirmado en una entrevista con TV Insider que ha escrito un guion para una nueva secuela, pero también ha comentado que ve esta nueva película más como un proyecto personal y no está seguro de si un estudio realmente querrá hacerla.

El actor Sylvester Stallone nació en Nueva York el 6 de julio de 1946 y a principios de los años setenta decidió dedicarse a la interpretación, pero debido a sus problemas económicos para pagarse las clases de arte dramático tuvo trabajar como actor en una película pornográfica. Su primera aparición en una película fue en Bananas de Woody Allen donde dio vida a un delincuente en las escenas del metro. Aunque luego triunfó con sus papeles de Rocky y Rambo, el actor comenzó su carrera escribiendo guiones y uno de ellos fue el de la primera película de la franquicia que se estrenó en 1976.

Una nueva película protagonizada por Rocky

Aunque todavía el proyecto de una nueva película sobre Rocky está en una primera fase y el actor Sylvester Stallone ha explicado en esta entrevista que todavía no ha terminado el guion, sus seguidores ya se han hecho ilusiones con la posibilidad de volver a ver al boxeador en acción. «Aún no la he terminado. He escrito otro capítulo para Rocky. Creo que es una gran oportunidad para explorar su vida fuera del ring. Ves cómo el mundo a su alrededor ha cambiado y cómo su barrio ya no es el mismo que antes. Está comprometido con las personas menos afortunadas. Pero no sé si a la gente realmente le parece interesante. Así que quizá solo lo escribí para mí», ha comentado el actor en la entrevista.

El actor Sylvester Stallone ha comentado también que en la actualidad ve posibilidades para que se haga una precuela sobre Rocky. Esta historia podría relatar los años jóvenes del personaje y estar ambientada en los grandes cambios sociales en los años sesenta. Un nuevo proyecto para franquicia, que aunque puede ser un buen proyecto, no está claro si esa precuela tendría algún interés para sus seguidores porque esta franquicia gira en torno al boxeo y lo que hizo el personaje antes de esta etapa puede no tener mucho interés.

El biopic sobre la primera película de Rocky

El 6 de noviembre se estrenará en Estados Unidos el biopic Yo soy Rocky (I Play Rocky) gracias a Amazon MGM Studios. Esta película cuenta la historia real detrás de la creación de la primera película de la franquicia de Rocky en 1976. Esta nueva cinta se centra en las dificultades a las que se tuvo que enfrentar un actor desconocido de unos veinte años que está pasando por grandes dificultades económicas llamado Sylvester Stallone para lograr que los estudios de Hollywood produjeran su guion y lo aceptaran a él fuese el actor protagonista.

La película Yo soy Rocky ha sido dirigida por Peter Farrelly al que conocemos por su trabajo en la cinta Green Book y ha sido escrita por Peter Gamble. El protagonista de este biopic es el actor Anthony Ippolito que da vida a Sylvester Stallone y en el reparto están los actores Matt Dillon que interpreta el papel de Frank Stallone Sr., P.J. Byrne al productor Irwin Winkler, Toby Kebbell al productor Robert Chartoff y AnnaSophia Robb, entre otros.

Esta cinta cuenta la historia de un joven que después de ver la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, decide escribir el guion de una película llamada Rocky. El actor comienza a mover el guion y recibe una oferta de los ejecutivos de unos estudios que se lo intentan comprar por una fortuna a condición de que el protagonista sea un actor conocido. Sylvester decide rechazar la oferta y arriesgar todo por intentar interpretar al boxeador.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y recibió comentarios bastante positivos. Los críticos especializados en cine han alabado la soberbia interpretación del actor Anthony Ippolito y la fiel recreación de la atmósfera del Hollywood de los años 70.