Yolanda Díaz siembra el descontento al situar al podemita madrileño Txema Guijarro de 1 en Alicante

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez y líder de Sumar, ha vuelto a desatar el enfado de los simpatizantes de su proyecto en la Comunidad Valenciana. Ahora, por designar al madrileño Txema Guijarro como número uno al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante.

Se da la circunstancia de que militantes y simpatizantes de Compromís, Podemos e Izquierda Unida habían firmado un manifiesto para que el uno por Alicante fuera el candidato de Cambiemos Orihuela Carlos Bernabé, que no sólo se ha quedado fuera de ese número uno, sino también de la lista.

No es la primera vez que Sumar tiene problemas en la Comunidad Valenciana. El pasado 9 de junio, OKDIARIO ya publicó que el acuerdo con Sumar comenzaba a generar problemas a Compromís, porque una parte de los simpatizantes de la coalición entendían que el pacto con Sumar suponía «una subordinación a Madrid», con mensajes como «si somos una sucursal de Yolanda aquí es que ya no somos nada».

Diez días después de aquello, la nueva tormenta la ha desatado la designación del diputado podemita Txema Guijarro como número uno por Alicante al Congreso, también por Sumar: «A dedo desde Madrid en lugar de alguno de consenso en el territorio», dice un usuario de twitter.

Mientras, otra usuario aclara: «Se piensa desde fuera que la contestación con respecto a lo de Txema Guijarro viene de sectores de Compromís. Ojalá fuera tan sencillo. Lo grave es que hay un espacio político que no se siente representado por Compromís y que ahora también siente decepción con Sumar».

Txema Guijarro encabezará una lista que tendrá como número 3 al Congreso a la ex síndica, también de Podemos, en las Cortes Valencianas Naiara Davó. El cabeza de lista al Senado será el ex consejero de Compromís Manuel Alcaraz, y la número 2 la también ex diputada de Podemos Llum Quiñonero. En Valencia, la lista al Congreso tendrá en los número 1 y 2 a sendos representantes de Compromís: Águeda Micó y Alberto Ibáñez. Esa lista, la cierra simbólicamente Joan Ribó.