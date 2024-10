Vox reclama hacer pruebas a 500 menas tutelados en la Comunidad Valenciana para verificar su edad

Vox reclama someter a pruebas «parciales exhaustivas» a todos los menores no acompañados (menas), que se encuentran en la Comunidad Valenciana bajo la tutela de la Generalitat. La medida, caso de aprobarse, afectará a en torno a 500 menores no acompañados. El objetivo es comprobar si de verdad son menores. Así, lo ha solicitado a través de una Proposición No de Ley (PNL) que ha presentado ante las Cortes Valencianas. Según Vox, un 90% de los menas sometidos a pruebas periciales por el Instituto de Medicina Legal de la vecina Comunidad de Aragón «han sido declarados mayores de edad».

La iniciativa que ahora presenta Vox exige, el establecimiento de un protocolo general que determine la edad de los inmigrantes ilegales, realizando pruebas parciales y médicas, como la radiografía de la cresta iliaca de la cadera, es lo que se conoce como técnica risser.

El índice de Risser es una escala que se utiliza en medicina para evaluar la madurez del esqueleto de una persona, especialmente en relación con el crecimiento y el desarrollo de la columna vertebral.

En su PNL, Vox recuerda que los centros destinados al acogimiento de menores no acompañados en la Comunidad Valenciana se encuentran «desbordados», con una «sobreocupación» del 170%. Y sostiene que el coste diario por mantener a esos 500 menas se eleva a 92.600 euros diarios. Anualmente, según esta formación, el coste del mantenimiento supera los 35 millones de euros.

La medida solicitada por Vox para comprobar la edad de los menores no acompañados está dirigida a aquellos cuya apariencia física «en muchas ocasiones está influenciada y condicionada por cuestiones nutricionales, higiénico-sanitarias, grado de madurez y otros factores».

Recuerda Vox que un 90% de los menas «sometidos a pruebas periciales en Aragón por el Instituto de Medicina Legal» de esa Comunidad «han sido declarados mayores de edad», por lo que «es razonable pensar que muchos de los considerados como menas son, realmente, mayores de edad».

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas David Muñoz ha destacado que la inmigración se ha convertido en «el principal problema para los españoles», tal como señala el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y ha recordado que desde 1 de enero hasta el 15 de septiembre de este 2024, han entrado «ilegalmente» en España 37.970 inmigrantes.

Una cantidad que según ha explicado David Muñoz supone un aumento de casi el 50% respecto al mismo periodo de 2023 y un incremento de cerca del 94% en relación al mismo periodo de 2022.