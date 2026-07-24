Vinaroz es el primer municipio de España en aplicar la prioridad nacional de Vox en una ordenanza

Vinaroz, en Castellón, es, desde este viernes, el primer municipio de la Comunidad Valenciana y España en aplicar «expresamente» los principios que rigen la prioridad nacional, impulsada por Vox, en una iniciativa municipal. Así lo han confirmado fuentes de la propia formación a OKDIARIO. De hecho, la iniciativa está impulsada por el concejal de Familia, Juanfran Calvo, el único de Vox en la corporación, y el equipo de Gobierno. Vinaroz está ubicada al norte de la provincia de Castellón y está gobernada por una alcaldesa del Partido Vinaroz Independiente (PVI), PP y Vox.

En concreto, se trata de las bases que regularán unas ayudas de 300 euros por nacimiento o adopción, incrementándose un 50% por cada hijo en los partos o adopciones múltiples. La ordenanza exige, entre otros requisitos, acreditar cuatro años de residencia efectiva en el municipio y empadronar al menor en la localidad. Además, se debe estar al corriente de las obligaciones fiscales.

Todo ello se produce 48 horas después de que las Cortes Valencianas aprobaran, con los votos del PP y Vox, los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026, que incluyen, también expresamente, el citado principio de prioridad nacional y cuyo procedimiento concluirá este viernes con la aprobación, también en la cámara autonómica, de la denominada ley de acompañamiento. Es decir, la que rige cómo se han de aplicar esas cuentas.

Se da la circunstancia de que los presupuestos de la Generalitat Valenciana son también los primeros que incluyen expresamente la prioridad nacional de Vox, tal como manifestó en el pleno de esta misma semana su portavoz en las Cortes Valencianas, José María Llanos.

La prioridad nacional es la preferencia de los empadronados de larga duración en un municipio a la hora de acceder a ayudas, vivienda y servicios sociales. Su espíritu no es el de discriminar por raza u origen, y sí el de premiar el arraigo continuado a una localidad y la contribución del solicitante, con su permanencia, trabajo y riqueza a la prosperidad del municipio a lo largo de varios años.

Según ha expresado Juanfran Calvo, «Los recursos son limitados. Y es de sentido común que tengan prioridad quienes llevan años sosteniendo Vinaroz con su esfuerzo; eso es la prioridad nacional, proteger primero a los nuestros, a quienes contribuyen al bienestar común y mantienen vivo el municipio».