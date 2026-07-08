El TSJ achaca a un error del programa informático el confuso auto anonimizado de la juez de la DANA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señala un error del programa de anonimización de los autos y documentos judiciales originales, Kendoj, como causa de los evidentes errores que aparecen una vez anonimizado en el auto de la juez de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

En ese auto, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, deniega el careo solicitado por la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, con la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, quien el pasado 25 de mayo declaró en el mismo procedimiento en calidad de testigo.

Según han relatado fuentes del Gabinete de Comunicación del TSJCV, el «error» fue del programa de anonimización Kendoj, utilizado en la oficina de comunicación del Alto Tribunal para filtrar el original y pasarlo anonimizado a medios.

En concreto, Kendoj es una suite de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) desarrollada por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una de las funciones de Kendoj es la seudonimización automática, lo que en la práctica se traduce en la aplicación de los estándares legales de protección de datos a las resoluciones judiciales, ocultando nombres y datos sensibles a su publicación.

La puesta a disposición de la carrera judicial de nuevas herramientas de inteligencia artificial y, entre ellas, Kendoj, fue anunciada por el propio Consejo General del Poder Judicial en su página web hace apenas ocho meses. En concreto, el pasado 7 de noviembre de 2025.

El auto, una vez anonimizado, tal como publicó OKDIARIO este pasado 6 de julio, está repleto de nombres confundidos, repetidos y cambiados y, por tanto, resulta un documento de difícil comprensión. Sobre todo, y más concretamente en algunas de sus partes, como puso de relieve la publicación de este medio.