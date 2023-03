La TV pública controlada por Ximo Puig deja en negro la imagen del candidato del PP y silencia a Ayuso

Monumental escándalo el generado en la Comunidad Valenciana por el resumen ofrecido este domingo en el informativo de mediodía por la televisión pública autonómica A Punt, donde la imagen del candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat y presidente regional, Carlos Mazón, fue pasando paulatinamente a negro hasta oscurecerse por completo. De manera que en los últimos instantes de la pieza sólo se escuchaba su voz, pero no se veía su imagen. Además, el PP protesta porque en ese resumen no se emitiese un solo pasaje de la intervención de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una brevísima pieza en la que tampoco se informó acerca de las propuestas presentadas por los populares en ese mismo acto.

El enfado del PP se acrecentó horas después, cuando en el informativo de la noche de este domingo de la misma cadena autonómica se relacionó, en un contenido que fuentes del PP califican de «valorativo y no informativo», la pieza ofrecida de este acto, algo más amplia, con que no existiera ninguna oferta de pactos con Vox.

OKDIARIO ha tenido acceso al vídeo que recoge los momentos del informativo del mediodía y de la noche de este domingo que han generado un enorme enfado en el PP. Ese vídeo es el que ilustra esta información y, en el que además, se califica a Vox de partido de «ultraderecha».

Informativo del mediodía

En concreto, la pieza del informativo de mediodía de A Punt a la que el PP se refiere no apareció hasta entrado el minuto 36. Se trata de un pasaje del discurso de Mazón, en el que la imagen del presidente del PP valenciano va pasando a negro hasta oscurecerse totalmente. Se oye su voz, pero no se le ve en los últimos instantes. Hasta el punto de que la propia presentadora del informativo pidió disculpas «por la calidad de estas imágenes». El PP denuncia, además, que en el citado informativo de mediodía no se informó de las propuestas de ambos dirigentes.

Informativo de la noche

En el informativo de la noche, la referencia al acto del PP se produce en el minuto 49.40. La presentadora introduce la pieza afirmando: «En la actualidad política, el PP ignora las ofertas de alianzas que continúa recibiendo de Vox». Y continúa: «Hoy, lo ha hecho en Valencia, donde los dos partidos han coincidido haciendo campaña preelectoral. Ni el candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ni la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, se han acordado de los pactos en un acto que han centrado en los ataques a Pedro Sánchez y Ximo Puig». Y este es el contenido que el PP estima como «valorativo» y «no informativo».

Las críticas del PP

Este lunes, el director de campaña de los populares en el territorio valenciano, Miguel Barrachina, ha anunciado al respecto de esa emisión que el PP presentará una queja ante el director de A Punt y el Consejo de Informativos. Quiere saber cómo se realizó la pieza y qué es lo que ocurrió «para que no fuera correcta». Barrachina ha exigido que A Punt «no se convierta en el emisario político de un Ximo Puig en su momento más complicado desde el punto de vista político y en su fase descuento para salir de la Generalitat Valenciana».

Barrachina, también ha defendido «el buen hacer» de los trabajadores de la cadena pública valenciana, pero ha criticado la «nefasta dirección política» de esa misma televisión porque, según ha dicho: «Permitieron que Mazón se fuera a negro y que se silenciara a Isabel Díaz Ayuso: No podemos permitir que A Punt se convierta en el NO-DO de Ximo Puig».

Se da la circunstancia de que el Pleno de las Cortes valencianas de este miércoles lleva en el punto 12 de su orden del día la «Elección a la Presidencia del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC)». Este organismo cuenta con un Consejo Rector. Su presidenta en funciones es Mar Iglesias. Y el director general de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) es Alfred Costa, que el pasado enero fue propuesto por la CVMC para continuar en su puesto tres años más.