Un sindicato policial revela que la DANA fue una «catástrofe supraautonómica» que debe coordinar Interior

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, ha sostenido este lunes, ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas, que «no se puede entender cómo en un país avanzado, varios días después de la catástrofe, no haya un despliegue estatal ante una catástrofe supraautonómica». Ese carácter suprautonómico de la riada del 29 de octubre de 2024, según ha expresado, viene dado porque la DANA «afectó no solo a Valencia, no solo a la Comunidad Valenciana, sino a otra comunidad autónoma», en referencia a Castilla-La Mancha.

David Gutiérrez ha expresado que él no sabe cómo funcionan los servicios de emergencia de distintas comunidades autónomas. Pero ha matizado que, a nivel de la Policía Nacional, «sí tenemos un operativo en más de una comunidad autónoma; quien coordina, obviamente, es Interior», en clara referencia al ministro, Fernando Grande-Marlaska. Porque, según ha explicado, también: «Si no, es muy difícil que un organismo autonómico coordine la catástrofe que está sucediendo en otra autonomía o el evento que sea».

Se da la circunstancia de que OKDIARIO ya adelantó el 19 de noviembre de 2024 que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se saltó la Ley estatal de Protección Civil que le obliga a tomar el mando de inmediato ante una catástrofe de la envergadura de la DANA que afectó a la provincia de Valencia y a parte de Castilla-La Mancha el 29 de octubre.

La ley en vigor, reforzada por diversas sentencias del propio Tribunal Constitucional a lo largo de los años, es nítida: fuerza al Gobierno de la Nación a tomar el mando de oficio, sin esperar a que los presidentes de las comunidades autónomas afectadas soliciten la ayuda, ni mucho menos autoricen decisión alguna en ese sentido. El tenor literal de la ley tumba el núcleo del argumentario con el que Moncloa llevaba entonces semanas tratando de eludir cualquier responsabilidad en lo ocurrido y con el que el PSOE y sus socios descargaban toda la responsabilidad en el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón.

El portavoz de la CEP ha destacado, además, que él estuvo en Valencia tras la DANA y que el Gobierno «me robó la posibilidad de ayudar a los valencianos con mi uniforme, pero vine aquí de manera voluntaria».

Daviz Gutiérrez ha expresado, también, que cuando él vio por televisión «a mis compatriotas pidiendo por las ventanas agua, comida, luz y medicamentos, mientras el Gobierno de la Nación no está enviando recursos para ayudar a esas personas, a mí se me da la vuelta el estómago, a mí y a miles de compañeros». Ha relatado también que el día 31 de octubre, apenas 48 horas después de la catástrofe, la Confederación Española de Policía emitió una circular, «diciendo que de manera inmediata deben desplegarse absolutamente todos los recursos que tiene la Policía Nacional para intervenir en ese tipo de catástrofe». Pero, que «la contestación volvió a ser el silencio».

El portavoz de CEP ha rememorado también que cuando él entró en Paiporta, en la zona cero de la DANA, tres días después de la riada, el viernes 1 de noviembre, «no había ningún despliegue estatal, solo vi un par de camiones de la UME (Unidad Militar de Emergencias) a la entrada». Y que en el interior de la localidad, totalmente arrasada por la catástrofe, «no había nadie, ni un solo recurso estatal».

David Gutiérrez ha recordado que los policías nacionales «dependemos orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior». Y que el CECOPI «no es un interruptor que al subirse apague el interruptor del Ministerio del Interior». Si no que es «un órgano de coordinación de emergencias que no se debe utilizar como burladero político».

El portavoz de CEP ha explicado, además, que los recursos «no llegaron a tiempo y algunos ni siquiera llegaron «por una falta de voluntad política». David Gutiérrez ha abundado sobre esa misma cuestión: «Hay una persona que expresó perfectamente esa falta de voluntad política, que fue el presidente del Gobierno cuando dijo: si quieren más recursos, que los pidan».

También ha expresado en esa misma dirección que, entre esos recursos, se encontraban los de la Policía Nacional. «Hay unidades especializadas de la Policía Nacional que se podían haber desplegado inmediatamente». Y «sin la necesidad de que ningún CECOPI lo necesitase, sino a instancias del Ministerio del Interior».