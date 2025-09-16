Sánchez elige la provincia peor financiada por sus PGE para presumir de inversiones en aeropuertos

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha decidido presentar este jueves en Alicante un plan de infraestructuras de los aeropuertos españoles. Sánchez no ha podido tener peor ocurrencia que presentar ese plan en la provincia de Alicante, que es precisamente la que él y su Gobierno han postergado durante tres años seguidos como colista en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que elabora su propio Ejecutivo. Además, Sánchez aún no ha acometido la ampliación y segunda pista del aeropuerto Elche-Alicante Miguel Hernández, que le reclama desde hace dos años la Generalitat Valenciana, el sector turístico, los empresarios, la sociedad civil, la Diputación y los ayuntamientos. Todo ello, sin que el presidente del Gobierno les haya hecho caso hasta la fecha. La provincia de Alicante es, además, la peor financiada.

Sánchez y su Gobierno mantienen a la provincia de Alicante como la última en las inversiones comprendidas en esos PGE en los últimos tres años. Es decir, los de 2023 y sus prórrogas en 2024 y en este 2025. Es más, Alicante va a continuar como última del furgón de cola de las inversiones del Gobierno de Sánchez en los Presupuestos mientras Sánchez no sea capaz de aprobar unas cuentas que, a día de hoy, ni ha presentado. Y mientras, también, el presidente del Gobierno no afronte una reforma de la financiación autonómica, como se le exige todos los días desde la Comunidad Valenciana.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, elaborados por Sánchez y su Gobierno, que son, prorrogados, los que hay actualmente en vigor, establecían una inversión por alicantino de 84,5 euros. Nada menos que 198 euros por debajo de la media y la peor de España para una provincia que es la quinta en aportación al Estado de Producto Interior Bruto (PIB).

Además, se trataba de unos Presupuestos en los que no se respetaba el criterio poblacional. Y en los que seguía sin resolverse sin resolverse la gran cuestión de fondo: la financiación autonómica. Cosa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue siendo incapaz de solucionar tras siete años. Infraestructuras clave, como el Corredor Mediterráneo, la conexión ferroviaria del puerto de Alicante con el aeropuerto Alicante-Elche y otras infraestructuras ni avanzaban entonces ni lo hacen ahora.

La anterior visita de Pedro Sánchez a Alicante, se produjo el 8 de mayo de 2024. En ella, Sánchez acudió a Casa Mediterráneo. Y, allí, presidió un acto sobre exiliados. Desde entonces, el presidente del Gobierno no ha vuelto a la ciudad de Alicante.