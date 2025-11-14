QuirónSalud se expande en Valencia con un futuro hospital con 116 camas, 134 consultas y 16 quirófanos

QuirónSalud ha obtenido este mes de noviembre la licencia de obra para construir en Valencia un nuevo hospital, cuyas obras estarán en marcha antes de fin de año. El centro se ubicará en el número 128 de la Avenida Ausias March de la capital de la Comunidad Valenciana. Y contará con 116 habitaciones individuales, 134 consultas, servicio de urgencias, servicio de diagnóstico por la imagen, bloque quirúrgico con 16 quirófanos, una unidad de cuidados intensivos y unidad de medicina nuclear, además de todos los servicios necesarios. Se trata del segundo hospital de QuirónSalud en Valencia, lo que evidencia la intención del grupo de contar con más presencia en la tercera ciudad de España. En Valencia, además, QuirónSalud cuenta también con un centro médico.

El futuro hospital de QuirónSalud en Valencia dispondrá de 12 puestos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en boxes individuales, tres de los cuales se podrán convertir en boxes infecciosos o de aislados mediante el uso de esclusas. Tendrá cuatro puestos de UCI neonatal y dos de prematuros.

Además, contará con cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, una de las cuales se dotará con una bañera y el equipamiento necesario para vivir un parto menos intervencionista. También, habrá cuatro salas de endoscopia y cuatro de procedimiento, servicio de urgencia, unidad de diagnóstico por la imagen, unidad de medicina nuclear, unidad de rehabilitación, unidad de extracciones, unidad de hospital de día médico oncológico y unidad de hospital de día médico quirúrgico, unidad de hospitalización con las 116 habitaciones citadas y la ya mencionada unidad de consultas externas con 134 consultas.

El edificio se desarrollará en cuatro volúmenes, unidos a la vez por los núcleos de comunicación. Contará también con tres planta bajo rasante. Una de ellas considerada semisótano, una planta baja, una entreplanta y hasta cinco plantas sobre rasante en el tercer volumen del edificio.

Cuenta con patios interiores que aportarán luz natural y ventilación. Tendrá 530 plazas de aparcamiento en las plantas sótano y semisótano. De ellas, 30 serán accesibles. Un total de 14 de las 530 plazas dispondrán de estación de recarga. Y de ellas, seis en plazas accesibles. Contará, también, con 531 plazas de aparcamiento para bicicletas al nivel de vía pública.