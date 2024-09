El PSOE rompe el consenso valenciano por la financiación al rechazar el fondo de nivelación

El PSOE ha roto este viernes el consenso social, empresarial y político que tradicionalmente ha reinado en torno a la financiación en la Comunidad Valenciana en la Mesa de la Plataforma para una Financiación Justa. Los socialistas no han ratificados los acuerdos porque ahora rechazan el fondo de nivelación transitorio hasta que haya un acuerdo unánime para un nuevo sistema de financiación autonómico. Esa negativa se produce a una semana del encuentro del presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, con el del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La reunión era para todo lo contrario: para que Mazón pudiera presentar un acuerdo unánime, que el PSOE de Diana Morant ha rechazado respaldar.

La Mesa de la Plataforma para una Financiación Justa de la Comunidad Valenciana es la que congrega a partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales en tono a la unidad en la reclamación de una reforma de financiación para este territorio. Sus acuerdos, que siempre gozan de unidad, hoy, no han sido ratificados por el PSOE.

Los socialistas habían defendido históricamente ese fondo transitorio de nivelación, que no es una propuesta nacida de los políticos sino del comité de expertos de las Cortes Valencianas. De hecho, Ximo Puig, ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex secretario de los socialistas valencianos hasta hace unos meses, lo reclamó reiteradamente. A ese fondo de nivelación es a lo que se ha conocido como la vía valenciana para la financiación.

En síntesis, el acuerdo que hasta ahora existía se sustentaba sobre tres ejes: la necesidad de una reforma de la financiación autonómica, la reclamación de un fondo transitorio de nivelación hasta que esa reforma quede firmada y sellada por todas las comunidades autónomas y la quita de la deuda. Este viernes, los socialistas no han ratificado ese acuerdo aludiendo a las «nuevas realidades».

El trasfondo de la cuestión sigue siendo la financiación singular para Cataluña. Si el Gobierno, y por tanto el PSOE, acepta una reforma de la financiación autonómica las Comunidades tendrán que llegar a un acuerdo de equilibrio entre todas. Y esa posición es incompatible con la mencionada financiación singular para Cataluña.

Lo que sí se ha aireado, pero el Ejecutivo de Sánchez no ha propuesto aún es una quita de la deuda. El PP valenciano ha reiterado que no se pronunciará sobre esa cuestión si la propuesta no es formal: «No se ha recibido una oferta, cuando llegue se estudiará», ha explicado este secretario general de los populares valencianos Juan Francisco Pérez Llorca.

Juan Francisco Pérez Llorca ha hecho, también un llamamiento a los socialistas valencianos «para que se vuelvan a sumar a la Plataforma» y para que, como mínimo, se mantengan los acuerdos alcanzados en 2023: «Si ha llegado la hora de la verdad no es congruente que los socialistas rompan ahora este consenso», ha expresado.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Salvador Navarro se ha mostrado preocupado por lo acaecido en la Mesa por una Financiación Justa. «Se pierde una oportunidad», ha explicado en referencia a la inminente cita entre el presidente de la Generalitat Carlos Mazón y el del Gobierno Pedro Sánchez, «de que el presidente tuviera el respaldo de la plataforma», que era el objetivo que este viernes se perseguía.