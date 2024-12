El PSOE pide en Valencia 111 documentos de la DANA pero evita los de la Confederación del Júcar

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia no ha incluido petición alguna de documentación procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en torno a la DANA que este 29 de octubre ha asolado 75 municipios de esa provincia, además de tres pedanías de la que es la tercera ciudad de España. Y ello, a pesar de que la actuación de la citada Confederación está entredicho desde ese mismo día. Los socialistas, como ha publicado OKDIARIO, tampoco han considerado necesaria la comparecencia Teresa Ribera, si bien la CHJ depende del Ministerio que ella aún dirigía aquel 29 de octubre. Sin embargo, sí han incluido en sus propuesta de solicitud de documentación la del ticket y la factura del almuerzo de trabajo del presidente de la Generalitat ese día. Todo ello, según han confirmado fuentes municipales.

Tal como ha publicado OKDIARIO este miércoles, los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia han incluido en su relación de comparecientes al presidente de la Generalitat Valenciana, el de la Diputación y la alcaldesa de Valencia, todos ellos del PP, además de un sinfín de cargos populares en las tres Administraciones.

Sin embargo, no han considerado necesario que la ex ministra Teresa Ribera, que dirigía el Ministerio responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar el día de la DANA, ni el propio presidente de la Confederación Miguel Polo comparezcan ante esa comisión. Polo, como adelantó OKDIARIO, descartó inundaciones en Valencia este 30 de julio: «Las zonas están estudiadas, no veo problema», afirmó entonces.La propuesta socialista incluye la petición de nada menos que 111 documentos. Pero, entre ellos, ninguno relevante de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Se da la circunstancia de que este organismo no transmitió al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana avisos acerca de la situación del barranco del Poyo desde las 16:13 horas del 29 de octubre, cuando el valor era de 28,7 metros cúbicos por segundo y con tendencia descendente, hasta las 18:43 horas de ese mismo día, cuando ese valor se habían incrementado hasta los 1686 metros cúbicos por segundo y con tendencia ascendente, según refleja un informe de la Generalitat Valenciana adelantado también por OKDIARIO.

Vox reclama que comparezcan Teresa Ribera y Miguel Polo

Frente a la postura socialista, según ha podido saber OKDIARIO, Vox sí ha solicitado la comparecencia tanto de Teresa Ribera como de Miguel Polo ante la citada comisión para la reconstrucción. Sus nombres forman parte también de una extensa relación de petición de comparecientes entre los que se encuentra incluso un teniente general y el subdirector general de espacios naturales de la Generalitat.