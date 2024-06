El PP valenciano retrata en las Cortes al PSOE de Pedro Sánchez: «Cada 15 días Franco»

La diputada alicantina del Partido Popular Marisa Gayo ha retratado y rebatido punto por punto el argumentario del PSOE de Pedro Sánchez. donde se ha hecho habitual escuchar menciones a la fachosfera o las alusiones a Franco. Ha ocurrido este miércoles en el debate del Pleno de las Cortes Valencianas sobre la enmienda a la totalidad de la Ley de Concordia presentada, precisamente, por los socialistas. A ellos, Marisa Gayo ha dirigido un mensaje que se sintetiza en su frase final: «Son capaces las veces que haga falta de revivir al dictador cuando no les acompañan los datos o les acorrala la corrupción. Es decir, cada 15 días, Franco».

La Ley de Concordia valenciana es el texto elaborado por PP y Vox, que afronta su tramitación parlamentaria. Y cuya entrada en vigor supondrá la derogación de la ley de memoria del anterior Ejecutivo del socialista Ximo Puig, Compromís y Podemos.

El nuevo texto de PP y Vox incluye a las víctimas desde la II República hasta nuestros días. Y, entre ellas, a las víctimas del terrorismo de ETA y a las del terrorismo islámico. Y el PSOE de Pedro Sánchez amenaza -este miércoles lo ha vuelto a hacer- con llevar ese texto al Tribunal Constitucional una vez esté aprobado, lo que ocurrirá previsiblemente en el Pleno de las Cortes Valencianas de este mes de julio.

Pero antes, este miércoles, se ha debatido en la Cámara autonómica la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE a esa Ley de Concordia. La enmienda socialista, en síntesis, solicita cambiar el literal de la Ley de Concordia de PP y Vox por otro. Con la particularidad de que el alternativo de los socialistas copia el que actualmente está en vigor, según han denunciado tanto Vox, como el propio Partido Popular desde la tribuna de oradores.

Por parte del PP, el turno de réplica lo ha ejercido Marisa Gayo, con una segunda intervención demoledora: «Nos da la sensación que si Franco no hubiera nacido, ustedes lo habrían inventado», ha afirmado la diputada popular a los socialistas.

Marisa Gayo no se ha detenido ahí. Y ha realizado una alusión que ha traído a la memoria los últimos casos que afectan al PSOE: «Son capaces las veces que haga falta de revivir al dictador cuando no les acompañan los datos o les acorrala la corrupción. Es decir, cada 15 días, Franco».

Luego, Marisa Gayo ha hecho otra alusión que ha recordado las recientes derrotas electorales del PSOE. tanto en las Autonómicas como en las Municipales, las Generales y las Europeas: «Tras resultados electorales, Franco».

También, ha reprochado a los socialistas que «por supuesto, a todo aquel que no les da la razón en su verdad absolutista, facha» y ha recordado que «a los que visten o no tienen los mismos gustos que ustedes nos mandan a la fachosfera y a los que no piensan o hablan como ustedes nos levantan un muro», para preguntar a continuación a la bancada socialista:. ¿Eso, no es ser fascista, señorías del PSOE?», lo que ha provocado aplausos de la bancada popular en el hemiciclo.

Para terminar esa parte de su intervención, Marisa Gayo se ha vuelto a dirigir a los diputados del PSOE. Esta vez para enviarles un mensaje más: «Apúntese una frase: los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas».