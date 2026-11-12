OKDIARIO analizará con expertos retos y soluciones tras la DANA en la jornada ‘Valencia se reconstruye’

OKDIARIO celebrará el próximo lunes, 16 de noviembre, en Valencia una jornada que la provincia y especialmente las poblaciones que sufrieron la DANA llevan tiempo solicitando. Se trata de Valencia se reconstruye. Un espacio en que, de la mano de expertos, OKDIARIO efectuará un completo y pormenorizado análisis de los retos y soluciones que las instituciones públicas y muy especialmente la Diputación de Valencia han afrontado desde la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024.

La jornada abordará todas las perspectivas de la reconstrucción. Desde la visión de los alcaldes que vivieron aquella trágica jornada y han sido cruciales en la reconstrucción de sus municipios, a la de los técnicos, que en un tiempo récord han proyectado infraestructuras esenciales en la reconstrucción. Así, como también la de las propias empresas que en el peor momento de la historia de Valencia y su provincia impulsaron con trabajo y estrategia la ejecución de las obras indispensables para devolver cada palmo de terreno afectado por la riada a la normalidad.

El escenario para un acto de estas características no podía ser otro que el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. El emblemático MUVIM, donde a partir de las 09:30 horas de este próximo lunes arrancará un acto, que será abierto. Para facilitar la asistencia, OKDIARIO ha puesto a disposición de sus lectores el enlace https://okdiario.com/especiales/registros/2026/valencia-se-reconstruye/. Además, los asistentes podrán también efectuar su registro y acceder a la sala a partir de las 09:30 horas.

A las 10:00 horas, Luis Balcarce, vicedirector de OKDIARIO, llevará a cabo la inauguración del que es ya el acto más esperado de Valencia de este mes de noviembre. A continuación, Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, efectuará una intervención institucional.

El acto constará de tres mesas redondas. La primera de ellas está prevista para las 10:30 horas. Y, en ella, el alcalde de Sot de Chera, Tomás Cervera, y el de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, abordarán la cuestión de los ayuntamientos en reconstrucción.

Será la primera vez desde la DANA que dos alcaldes de municipios que fueron afectados por la riada dialoguen sobre aquel episodio y la reconstrucción posterior. La mesa estará moderada por el subdirector de OKDIARIO, Vicente Gil.

A las 11:10 horas, tendrá lugar la segunda mesa redonda, también moderada por Vicente Gil. Y que versará sobre la que ha sido y es una cuestión clave tras la riada de octubre de 2024: Dos años de reconstrucción: carreteras y puentes para recuperar la normalidad.

Un tema de este calado tenía que ser tratado por técnicos expertos. Y, por ello, OKDIARIO ha reunido en esta mesa redonda a Javier Piedra, director del área de carreteras de la Diputación de Valencia; Juanjo Mayans, jefe del Servicio de Agua de la Diputación de Valencia; y Jorge Gil, jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, también de la Diputación de Valencia.

Como en el caso de los alcaldes, será la primera vez en que tres técnicos que han sido clave en todo este tiempo tras la riada se reúnen para analizar estos dos años de reconstrucción en materia de carreteras y puentes.

Al término de la pausa del café, vendrá una mesa redonda muy especial, que OKDIARIO ha querido bautizar como Empresas que estuvieron allí, en homenaje a todas las mercantiles de todos los tamaños que han puesto su grano de arena en la reconstrucción desde el minuto 1 posterior a la DANA.

En esa mesa redonda, participarán José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana de Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), y Vicente Fajardo, director general de Global Omnium, el grupo empresarial español originado a partir de Aguas de Valencia, dedicado a la gestión del ciclo integral del agua. Esta mesa redonda estará moderada por el delegado de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana, Ignacio Martínez.

La jornada tendrá un apartado de enorme importancia, el de la ponencia del director territorial de Veolia en España, Jordi Azorín, acerca de La gestión del agua ante las emergencias, que antecederá a la clausura institucional con la que concluirá la jornada.