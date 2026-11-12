Muere la cantante Helena Bianco a los 78 años nueve días después de anunciar que padecía un cáncer neuroendocrino

La industria musical está de luto tras conocerse el fallecimiento de Helena Bianco, la cantante popularmente conocida por haber sido vocalista del grupo Los Mismos y ganadora de la primera edición de La Voz Senior. Ha sido su hermano, Alberto Vázquez, el encargado de anunciar la triste noticia a través de sus redes sociales, donde se ha despedido de la artista con unas palabras marcadas por la emoción y el dolor. «Vuelva alto, vida mía. Descansa. No tengo idea de cómo vivir sin ti», ha escrito junto a una imagen creada por inteligencia artificial en la que ambos parecen abrazados en el cielo.

Para terminar su mensaje, Alberto también ha querido aprovechar este difícil momento para lanzar una petición muy especial a quienes deseen rendir homenaje a su hermana. Y es que ha señalado que prefiere que no envíen flores al tanatorio y que hagan donaciones destinadas a la investigación de la enfermedad que ha acabado con su vida. Un gesto con el que la familia busca transformar el dolor de su pérdida en una oportunidad para contribuir a la lucha contra el cáncer.

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Fue el pasado 4 de noviembre cuando Helena Bianco desveló, a través de un comunicado de prensa compartido en su perfil de Instagram, que padecía un cáncer y que por ello se veía obligada a cancelar temporalmente algunos de los compromisos profesionales que tenía previamente previstos para las próximas semanas. «La artista se encuentra actualmente atravesando un proceso oncológico y, de acuerdo con la indicación médica, deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia. […] Este tratamiento puede ocasionar efectos y molestias que limitan su capacidad para desarrollar con normalidad determinadas actividades profesionales, especialmente aquellas que requieren presencia física, desplazamientos y actuaciones», rezaba el escrito.

Horas después, su hermano Antonio explicaba en el plató de Y ahora Sonsoles que el cáncer al que se enfrentaba era un cáncer «neuroendocrino, duro y muy agresivo». Además, también revelaba que Helena estaba muy débil, pero que «seguía sacando fuerzas de donde no quedan». «Es pura energía, es puro amor a la vida y nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás. […] Es ella la que nos da ánimos y nos consuela. Siempre pensando en los demás a pesar de que tiene un cáncer durísimo y terrible», contaba. Sin embargo, pese a sus ganas de vivir, la cantante ha dejado de respirar tan solo 9 días después.

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Las reacciones a la muerte de Helena Bianco

Como no podía ser de otra manera, la noticia de la muerte de Helena Bianco ha generado un aluvión de reacciones en las redes. Entre ellas, la de multitud de rostros conocidos con los que la mencionada mantenía una buena relación, como es el caso de Charo Reina. «Vuela alto, querida Helena. Ha sido un placer y un privilegio haber coincidido contigo en la vida. Te vamos a extrañar mucho», escribía. A ella se han sumado otros VIP que también han querido expresar su más sentido pésame, entre los que destacan Lorena Gómez, Nacho Guerreros, Remedios Cervantes, Antonio San Juan o Noemí Galera.