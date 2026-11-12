Los cielos en toda la provincia se presentan muy nubosos con precipitaciones débiles que cesarán durante la madrugada, dejando intervalos nubosos más adelante. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios y el viento será del sureste y sur moderado, girando a componente oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: grises y lluvias con momentos soleados

El día en Zaragoza se presenta inusualmente gris, como si el cielo se desperezara lentamente bajo un lienzo de nubes. A primera hora, las temperaturas rondarán los 14 grados y la probabilidad de chubascos será alta, especialmente de madrugada hasta el mediodía. El viento, suave hasta ahora, comenzará a hacerse notar, soplando del oeste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h, añadiendo una sensación de frescura a la mañana cargada de humedad.

Ya por la tarde, las nubes seguirán dominando el horizonte, aunque habrá espacio para momentos más claros. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que la posibilidad de lluvia en la tarde-noche se mantiene vigente. Las temperaturas pueden elevarse hasta 22 grados, pero la sensación térmica se sentirá más cálida, rozando los 22 también. Con más de 10 horas de luz desde la salida del sol a las 07:49 hasta su ocaso a las 17:45, Zaragoza vivirá una jornada marcada por ese ambiente pesado propio de días húmedos, invitando a estar atento a los vaivenes del tiempo.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

El ambiente en Calatayud se presenta hoy con una inquietante calma, en la que nubes grises comienzan a tomar protagonismo en el horizonte. Desde primeras horas, el cielo cubierto augura una jornada marcada por intensas lluvias que no tardarán en hacerse notar, mientras el viento se prepara para alzar su voz, soplando a 25 km/h y dejando sentir ráfagas de hasta 50 km/h.

A medida que avanza el día, el contraste es palpable: aunque la mañana se mantiene fresca con temperaturas que apenas alcanzan los 12 grados, la tarde traerá un ligero ascenso hasta los 18, justo cuando las lluvias se intensifiquen. Mientras la humedad puede llegar a sentirse agobiante, es recomendable no olvidar el paraguas para enfrentar este día inestable.

Tarazona: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo en Tarazona presenta un día templado, con un cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 10 y 19 grados y un viento leve podrá hacer notar su presencia durante la tarde.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades tranquilas al aire libre, ya que el ambiente será propicio para estas cotidianas rutinas, a pesar de las nubes que puedan asomarse.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET