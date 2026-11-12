Cielos cubiertos y lluvias marcarán el día en toda la provincia, con posibilidad de chubascos intensos en el litoral. Las temperaturas descenderán ligeramente, mientras que vientos moderados y rachas fuertes en zonas costeras, acompañarán la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias constantes y ambiente fresco durante el día

El cielo se despereza con un gris tenue, advirtiendo que el día en Bilbao será de intensa actividad. Desde primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitaciones es elevada, por lo que un paraguas puede convertirse en un compañero necesario para quienes salgan a la calle. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 15 y 21 grados, mientras que el viento soplará a una media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, las nubes seguirán marcando el compás y las lluvias serán un protagonista constante durante la tarde y la noche, dejando una estela de agua en las calles. Con una humedad que podría hacerse sentir, el ambiente se tornará pesado y la sensación térmica podría descender a los 13 grados. A primera hora de la tarde, el sol se esconderá pronto tras el horizonte, ya que la puesta se anticipa a las 17:50, marcando el cierre de un día que promete ser dinámico y fresco.

Cielos nublados y chubascos posibles en Baracaldo

Una brisa intensa sopla por las calles de Baracaldo, mientras un cielo nublado promete un día lleno de sorpresas. La humedad se siente en el aire y las gentes se preparan para lo que depara el tiempo, un escenario que recuerda que los caprichos de la naturaleza están a la vuelta de la esquina.

La mañana comienza fresca, con temperaturas que oscilan entre los 15 y 20 grados y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que los paraguas serán los mejores aliados. Sin embargo, al llegar la tarde, el panorama no mejora, ya que se prevé un descenso térmico y rachas de viento que alcanzarán hasta 45 km/h. Con tal inestabilidad, es recomendable no olvidar la bufanda y estar atentos a los posibles chubascos.

Guecho: ambiente sombrío y lluvioso hoy

Este día en Guecho amanece con un ambiente bastante húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. El cielo estará cubierto durante toda la jornada, lo que le dará un aire sombrío y pesado al ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 20°C, con una sensación térmica que podría sentirse un poco más fresca a 15°C.

A medida que avanzan las horas, el viento soplará desde el oeste con una velocidad media de 25 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, lo que nos advierte sobre una posible inestabilidad. Aunque las lluvias son inminentes, la luz del sol se dejará ver poco antes de la puesta, que será a las 17:50, sumando así 9 horas de luz en este día nublado y variable.

Santurce: ambiente nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta hoy con un ambiente algo nublado y aunque hay probabilidades de lluvia en diferentes momentos, no se esperan grandes cambios. Las temperaturas variarán entre un mínimo de 14 y un máximo de 20 grados, con vientos moderados que aportarán frescura al ambiente.

Este es un día ideal para disfrutar de una tranquila caminata por los alrededores o para llevar a cabo esas actividades que siempre se postergan. Aprovechar el tiempo y salir a dar un paseo puede ser una excelente manera de enfrentar la jornada.

Cielo nublado y lluvias por la tarde en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con un cielo nublado y una atmósfera fresca que invita a estar bien abrigados. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados, sintiendo un ambiente más fresco por la mañana. A medida que avance el día, la situación empeorará, ya que están previstas lluvias constantes que nos acompañarán durante la tarde y la noche, así que no olvides tu paraguas. Mantente cómodo para disfrutar de lo que queda del día, a pesar de la lluvia que nos acecha.