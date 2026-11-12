Así es la vida de Marc Roca: edad, en qué equipos ha jugado, cuál es su sueldo, su familia…

Marc Roca (Barcelona, 26 de noviembre de 1996) es un futbolista del Real Betis y la selección española que ha sido convocado por Luis de la Fuente para los dos partidos de la Liga de las Naciones que enfrentarán a España contra la República Checa en Praga y ante Inglaterra en el Metropolitano. El centrocampista criado en la cantera del Espanyol es un fijo de Manuel Pellegrini en el conjunto verdiblanco. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Marc Roca.

Marc Roca es uno de los grandes centrocampistas que han salido en los últimos años de la gran cantera de mediocentros que es el fútbol español. Criado en la cantera del Espanyol, debutó e impresionó con el primer equipo perico hasta despertar el interés de los más grandes de Europa. Tras fichar por el Bayern de Múnich y llegar al Leeds dos años después, hoy milita en el Real Betis de Champions League.

Cuántos años tiene Marc Roca

Marc Roca cumplirá este 26 de noviembre 30 años

De dónde es Marc Roca

Marc Roca es originario de La Granada, un pequeño pueblo de 2.287 habitantes de la provincia de Barcelona situado en la comarca del Alto del Penedés.

Trayectoria de Marc Roca

Después de brillar en la cantera del Espanyol, Quique Sánchez Flores le llamó a filas para debutar con el primer equipo en la temporada 2016-2017. Después de billar en el centro del campo perico durante tres temporadas y media, en julio de 2020 se hizo oficial su fichaje por el Bayern de Múnich a cambio de 9 millones de euros. Después de dos temporadas en tierras bávaras, se marchó al Leeds United y, tras el descenso del equipo inglés, se marchó al Real Betis como cedido. A final de la misma temporada, fue traspasado al equipo de La Cartuja a cambio de 4,5 millones.

El paso de Marc Roca por el Bayern de Múnich

Después de jugar 121 partidos en el Espanyol, el Bayern de Múnich pagó 9 millones de euros para hacerse con los servicios de Marc Roca, que estuvo dos temporadas en el club alemán. En total, disputó 24 partidos antes de firmar un contrato de cuatro temporadas por el Leeds, que pagó 12 millones por su traspaso. «Siento y sentiré orgullo de haber defendido la camiseta de FC Bayern y de haberme impregnado de los valores que este magnífico club transmite», escribió en su día en el mensaje de despedida del club alemán, donde no pudo consolidarse como titular.

Palmarés de Marc Roca

Este es el palmarés de Marc Roca:

Dos Bundesligas.

1 Mundial de Clubes

1 Europeo sub-19

1 Campeón de Segunda División

Cuánto dinero gana Marc Roca

Según Capology, Marc Roca tiene un salario bruto en el Real Betis de 2,5 millones por temporada.

¿Quién es la pareja de Marc Roca y cuántos hijos tiene?

La pareja de Marc Roca es Gala Escamilla y no tienen hijos en común.