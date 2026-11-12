Llegamos al jueves y para muchas personas el fin de semana comienza a «calentar motores», de modo que si tienes que coger el coche para una escapada, o necesitas salir como de costumbre, nada como conocer ahora el precio de la gasolina hoy 12 de noviembre en Madrid y también dónde está más barato el litro.

Y para obtener resultados que sean del todo fiables, nada como consultar los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Datos que, recordemos, ya tienen aplicado el descuento de 20 céntimos el litro que se aplica también este mes de noviembre. Toma nota entonces, porque repasamos ahora cuáles son las gasolineras más económicas de Madrid a primera hora de este jueves.

Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas saber cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid a primera hora de hoy jueves, te las mostramos a continuación:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.445 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.449 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.449 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.449 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.449 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.449 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.449 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.459 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.469 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.478 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.479 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.489 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.489 €/l .

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.499 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.599 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.709 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Moeve . Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.711 €/l .

. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.719 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.719 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Repsol Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: . Repsol . Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.757 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: . BP Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.769 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.769 €/l.

Diésel

Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.679 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.688 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.689 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.715 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Lavaplus. Base Aérea. Carretera de la Base, km s/n. Precio: 1.715 €/l.

Con estos listados que acabamso de ver ya sabes dónde repostar para ahorrar hoy jueves. Pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y consultar datos actualizados, viendo además los resultados en forma de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: