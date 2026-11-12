Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde es más barato repostar hoy jueves en las principales ubicaciones de Madrid
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Llegamos al jueves y para muchas personas el fin de semana comienza a «calentar motores», de modo que si tienes que coger el coche para una escapada, o necesitas salir como de costumbre, nada como conocer ahora el precio de la gasolina hoy 12 de noviembre en Madrid y también dónde está más barato el litro.
Y para obtener resultados que sean del todo fiables, nada como consultar los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Datos que, recordemos, ya tienen aplicado el descuento de 20 céntimos el litro que se aplica también este mes de noviembre. Toma nota entonces, porque repasamos ahora cuáles son las gasolineras más económicas de Madrid a primera hora de este jueves.
Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si deseas saber cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid a primera hora de hoy jueves, te las mostramos a continuación:
Gasolina 95
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.439 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.439 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.439 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.439 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.445 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.449 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.449 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.449 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.459 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.469 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.478 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.479 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.479 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.499 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.499 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.499 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.499 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Moeve. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.711 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.719 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.719 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.719 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.719 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.729 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.739 €/l.
- Galp. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Repsol. Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: 1.749 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.757 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.759 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.769 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.769 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.679 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.679 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.679 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.688 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.709 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.715 €/l.
- Lavaplus. Base Aérea. Carretera de la Base, km s/n. Precio: 1.715 €/l.
Con estos listados que acabamso de ver ya sabes dónde repostar para ahorrar hoy jueves. Pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y consultar datos actualizados, viendo además los resultados en forma de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: