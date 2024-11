Mazón saca el SMS que Ribera le envió el día de la DANA: «Basta de manipulaciones. Esto es lo que ocurrió»

El mandatario valenciano ha decidido desmentir las palabras de Ribera, dado que la vicepresidenta tercera ha cargado contra él y ha asegurado que intentó localizarlo por activa y por pasiva y que no lo logró. Sin embargo, según la captura de pantalla del SMS de Ribera que ha publicado el presidente de la Generalitat, la insistencia a la que se refiere la ministra no habría sido tanta.

«Basta de manipulaciones. Este SMS, a las 20:20 horas, después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI. Esto es lo que ocurrió», ha expresado Carlos Mazón, visiblemente molesto por las declaraciones de Teresa Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica, que pese a la tragedia no se ha pronunciado hasta este momento, trasladó en su SMS al presidente valenciano que estaba «preocupada» por la situación de Valencia a consecuencia del temporal. Además, hace alusión en el texto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán.

«Presidente, soy Teresa R. Estamos pendientes y preocupados. El presidente de la CHJ está inquieto, pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y Protección Civil en ello. AEMET siguiendo evolución. Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar», recoge el mensaje de Teresa Ribera. En la captura de pantalla, que muestra que Mazón recibió el mensaje el martes 29 de octubre a las 20:20 horas, Ribera no menciona en ningún momento que, antes de enviar el SMS, hubiera llamado al presidente valenciano.

Pese a ello, la ministra se ha pronunciado sobre la tragedia y la gestión de la misma este viernes, 10 días después de la catástrofe de la DANA. Teresa Ribera ha aprovechado para asegurar que recibió la llamada del secretario de Estado y que éste le avisó de que la situación era crítica en Valencia y «no se estaban tomando las decisiones correctas».

Teresa Ribera ha criticado que «tras llamar cuatro veces a Mazón» entre las 19:30 horas y las 20:00 horas, según la versión de la ministra, logró contactar con él. Éste le trasladó «que iba todo bien», y añadió: «Pero esta tarde se ha precipitado todo».

En su entrevista en la Cadena SER, la vicepresidenta tercera insistió en que, antes de localizar al presidente de la Generalitat, ella había percibido «preocupación» en el CECOPI por la «dificultad» en la toma de decisiones y la «gravedad» de la situación. Ha aclarado que desde el 29-O, no ha vuelto a hablar con el mandatario valenciano hasta el día de hoy.

Teresa Ribera, ausente en la DANA

Teresa Ribera ha estado completamente ausente en la gestión de la crisis de la DANA, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar dependen directamente de ella. No sólo no se había pronunciado, sino que también había evitado las apariciones públicas. La ministra para la Transición Ecológica se ha centrado en su inminente examen como vicepresidenta ejecutiva de Competencia y Transición Justa, Limpia y Competitiva de la Comisión Europea, al que se someterá el próximo martes. Ese es el último paso para lograr ostentar su ansiado cargo europeo, que supone estar al frente de una súper comisaría y convertirse en una de las políticas más influyentes de la Unión Europea.

El número 2 de Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, se encontraba en Colombia el martes 29 de octubre. La AEMET había alertado (con imprecisión) del riesgo en la Comunidad Valenciana, entre otros territorios, pero Morán no renunció a participar en la COP16, laConferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se celebró en Cali. El secretario de Estado no era desconocedor de la alerta de la AEMET, dado que difundió su mensaje en redes sociales antes de viajar a Colombia. Hugo Morán no se puso en contacto con la Generalitat hasta las 20:00 horas. Fue entonces cuando se lanzó la alerta masiva a los teléfonos móviles.

Teresa Ribera tenía sobre la mesa desde 2020 un informe con el que la Confederación Hidrográfica del Júcar planteaba remodelar el cauce del Poyo a su paso por las localidades valencianas arrasadas por la DANA. El documento, que indicaba que «régimen torrencial de las lluvias dadas en la cuenca del Poyo y el alto grado de urbanización de la cuenca hacen que el riesgo de inundaciones sea muy elevado», se guardó en un cajón.

Ni Teresa Ribera ni Pedro Sánchez asistirán la próxima semana a la sesión de control del Congreso de los Diputados, de manera que no darán explicaciones sobre la gestión de la DANA del Ejecutivo central en la Cámara, según ha denunciado el PP.