Carlos Mazón, el líder del PP valenciano ha presentado en Madrid sus credenciales para arrebatar la Generalitat al socialista Ximo Puig y al «Gobierno Frankenstein» autonómico que conforman hasta 8 partidos. Y que no será otra que la «libertad», como defiende también el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha sido, además, quien ha presentado a Mazón en su intervención en el Forum Tribuna Mediterráneo. Un prestigioso foro donde el candidato del PP a presidir el Gobierno valenciano ha puesto puntos y comas a su proyecto.

En una intervención en que ha preferido someterse a las preguntas de los asistentes y ante toda la cúpula nacional del PP, los empresarios y la sociedad civil, Mazón ha desmontado la reforma fiscal de Ximo Puig: «Es de 15 euros al día por valenciano. Hacen falta 6 para comprar una barra de pan». Y ha situado esa Libertad a la valenciana, su bajada de impuestos, que pondrá fin a «al impuesto a la muerte -Sucesiones- agua y «bilingüismo cordial», como claves del que será su mandato, en el que aspira a «gobernar en solitario» y con que desea «contribuir al cambio que España necesita».

Políticos y empresarios

Allí, estaban, también, entre otros, la secretaria general del PP Cuca Gamarra, el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida, presidentes autonómicos y responsables del partido tan destacados como Esteban González Pons. Pero, además, políticos valencianos de los que el PP espera que dirijan instituciones como Alberto Fabra (Cortes Valencianas), María José Catalá (Alcaldía de Valencia), Marta Barrachina (Diputación de Castellón), Vicente Mompó (Diputación de Valencia) y Luis Barcala (Alcaldía de Alicante) o la diputada nacional Macarena Montesinos, una persona clave para entender el proyecto de Mazón y referente también del PP valenciano y alicantino.

Y había también muchos empresarios como los presidentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Salvador Navarro o la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) Vicente Boluda o el alicantino Antonio Arias (Vectalia), entre otros.

Mazón se ha manifestado en la línea que lo hizo en la reciente entrevista publicada por OKDIARIO. Y ha señalado tanto al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez como a Ximo Puig que «ha preferido de ser el primero de de los sanchistas al primero de los valencianos», y también ha criticado su apoyo a la reforma de la sedición y al sólo sí es sí de la ministra Irene Montero.

Mazón ha desgranado todas y cada una de las vías de agua de ese Gobierno Frankenstein de Ximo Puig: presión fiscal a rentas medias y bajas, paro juvenil, caos sanitario, pobreza, agua, circunstancias que a su juicio han aumentado la brecha social entre los valencianos.

«Procés silencioso» y turismofobia

Se ha referido a la paulatina e incesante catalanización de la Comunidad Valenciana como un «procés silencioso» -término que ha repetido varias veces y ha sostenido que»no me siento respaldado por Ximo Puig». A ese procés silencioso, Mazón contrapone un bilingüísmo cordial, en la línea de Feijóo, fundamentado en la libertad educativa y también en la promoción, «pero no en la imposición».

Ha tildado de «turismofobia» la postura del Gobierno valenciano de aprobar -como ya ha echo- una nueva tasa turística, que el PP ya ha anunciado que no implantará en los municipios en que gobierne y que Mazón derogará de inmediato si es presidente y se ha situado en la órbita del europeismo y la defensa de las políticas sociales. Además, ha tenido unas palabras para reconocer la figura de la que definió en la reciente entrevista con OKDIARIO como «alcaldesa de España», la recordada Rita Barberá: «Todos tenemos una deuda pendiente con Rita», ha dicho.

También, ha explicado en Madrid los casos que afectan a Francis Puig, el hermano de Ximo Puig imputado el primero por supuestas irregularidades en la obtención de subvenciones de las Generalitat Valenciana y de la de Cataluña, y al caso de la menor abusada por el que fuera marido de la hoy ex presidenta de la Generalitat Mónica Oltra, recordando que «hay otros 15 imputados» en el caso.