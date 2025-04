Mazón personará a la Generalitat en la causa contra el hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad

La Abogacía de la Generalitat Valenciana, un órgano adscrito a la Presidencia que ostenta Carlos Mazón, remitirá, no antes de este martes, al titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia un escrito para solicitar su personación como acusación particular en la causa contra Francis Puig, el hermano de Ximo Puig, ex presidente de la Generalitat Valenciana. Y, también, contra Juan Enrique Adell por los presuntos delitos de estafa y falsedad. La remisión de ese escrito al juzgado se producirá no antes de este martes, una vez la medida sea aprobada por el Pleno del Consell, que se celebrará ese día, según las fuentes consultadas.

La personación se pondrá en marcha una vez la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha recibido la cédula de ofrecimiento de acciones como perjudicada, conforme a los artículos 118 y 121 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). El objetivo de la Generalitat con esta iniciativa es doble. De un lado, ejercer las acciones penales pertinentes. Y, de otro, el resarcimiento del perjuicio producido, en referencia al perjuicio económico para las arcas públicas valencianas.

El titular del juzgado de instrucción 4 de Valencia decidió sentar en el banquillo a Francis Puig y a Juan Enrique Adell por los presuntos delitos de estafa y falsedad a través de un auto de incoación de fecha 28 de enero.

El auto del juez se produjo tras un extenso informe del fiscal en el que concluía que «procede» la incoación de procedimiento abreviado, al considerar que, sin perjuicio de mayor precisión en el escrito de calificación… en lo que concierne a CDP y MMP», en referencia a las mercantiles Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, «los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los arts. 392 en relación con art. 390, 1, 2º y 3º y 74 en concurso medial con un delito de estafa agravada de los arts. 248, 249 y 250.1 en relación al art. 77, por las cantidades obtenidas por MMP, o de forma subsidiaria de apropiación indebida del art. 253 Cp».

El fiscal agregaba que las cantidades «obtenidas por MMP SL de la administración valenciana y catalana durante el periodo 2015-2018 ascienden a 110.691,97 euros».

El caso del hermano de Ximo Puig ha sido investigado a raíz de una querella presentada por el PP valenciano. Y tiene su origen en la presunta existencia de delitos en la obtención de subvenciones por parte de empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig, procedentes de las dos administraciones: la Generalitat Valenciana y la de Cataluña.

Ximo Puig no personó nunca a la Abogacía de la Generalitat en el caso contra su hermano. A pesar de que el PP, entonces en la oposición, se lo requirió reiteradamente.

Finalmente, el 18 de abril de este 2024, ya con Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, este último anunció en el transcurso de una sesión de control en las Cortes Valencianas que daría orden a la Abogacía de personarse en el caso. Una acción que debía poner en marcha en el momento procedimental oportuno. Ya entonces, Carlos Mazón anunció también que exigiría al hermano de Ximo Puig y a su socio que devolvieran el dinero a las arcas públicas valencianas.