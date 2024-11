El presidente del Gobierno valenciano Carlos Mazón se mantuvo firme junto al Rey Felipe VI durante los graves disturbios de la localidad valenciana de Paiporta este domingo. Mazón no se movió de al lado del monarca a pesar de recibir en su nuca el impacto de una bola de barro y piedras casi a la vez que otro impacto provocó la huida del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de ese mismo escenario. Pero, mientras Sánchez se fue, Mazón decidió permanecer al lado del Rey hasta el final ocurriese lo que ocurriese. De hecho, Carlos Mazón no abandonó Paiporta hasta que no lo hizo el monarca.

La bola de barro y piedras que impactó en la nuca de Carlos Mazón ha generado al presidente valenciano dolores y molestias a lo largo de todo el domingo. No obstante, Carlos Mazón ha pasado las horas que han seguido a la visita a Paiporta trabajando. Es más, Mazón estaba dispuesto a acudir con el Rey Felipe VI a otra localidad valenciana, Chiva, a pesar de lo sucedido en Paiporta para conocer cuáles eran las necesidades que ahora tenían los vecinos de esta última localidad.

Los disturbios de Paiporta de este domingo han dado la vuelta al mundo y han dejado perplejo a medio planeta. En concreto, tal como ha relatado OKDIARIO, cuando apenas quedaban 50 metros para que la comitiva llegara a la plaza, la cabecera de los vecinos empezó a lanzar barro y a insultarles. En ese momento, Sánchez se detuvo y se separó del grupo. Volvió sobre sus pasos hacia su vehículo, protegido con paraguas y escudos de sus escoltas.

El Rey y la Reina Letizia han seguido hacia adelante junto a Carlos Mazón. El Rey, incluso, apartando el paraguas con el que le protegían de la lluvia de barro. Luego, Moncloa anuló la visita a otra localidad valenciana azotada por la DANA, la de Chiva.

Y ello, a pesar de que Felipe VI tenía intención de ir. Y de que Carlos Mazón, aún a pesar del impacto que la bola de barro y piedras produjo en su cabeza, estaba también dispuesto a acompañar al monarca.

De hecho, el presidente valenciano manifestó a través de su perfil de X, antes Twitter, tras los disturbios de Paiporta y al poco de recibir el bolazo de barro y piedra en su nuca que «entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral». Además, Carlos Mazón tuvo en esa publicación palabras de elogio al Rey cuya actitud calificó de «ejemplar».