Mazón alerta: la Comunidad Valenciana es «récord de España en beneficios de violadores»

La Comunidad Valenciana es, en estos momentos, el «récord de España en beneficios de violadores», según ha afirmado hoy el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, con una cifra de al menos 46 beneficiados por la denominada ley Montero o ley del sólo sí, según los datos ofrecidos en sede parlamentaria por los populares esta misma semana y refrendados hoy por el propio Mazón. Según el contador de OKDIARIO ya son 267 los abusadores sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas en toda España.

Mazón ha traído a colación este tema hoy porque el PP mantiene una honda preocupación, que le ha llevado a organizar concentraciones de protesta en las que exige la retirada de esa ley.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el permiso para la citada concentración fue denegado por la Delegación del Gobierno porque no observaba la urgencia de la convocatoria. Mazón ha criticado que a la citada Delegación del Gobierno de Sánchez «no le parezca urgente» abordar «la reforma y la supresión de los beneficios a los violadores y a los abusadores» y haya denegado el permiso. Y, ante esta negativa, ha remitido hoy, de nuevo, la solicitud para que la Delegación del Gobierno dé luz verde a esas 3 movilizaciones el próximo 11 de febrero, a las 12 de la mañana.

«Nos ha llamado la atención -ha dicho- que el PSOE en Valencia, en Alicante y en Castellón, nos haya comunicado que no le parece urgente abordar la reforma y la supresión de los beneficios a los violadores y a los abusadores», ha criticado Mazón, que ha argumentado que la Comunidad Valenciana es, en estos momentos, «el récord de España en beneficios de violadores». «El contador -ha dicho- sube cada día».

Así, los últimos datos apuntan a más de 260 violadores y abusadores que se están beneficiando «de esta chapuza de ley» en todo el territorio español. Pero, siendo grave estos 260 abusadores y violadores, hay que recordar que «significan 260 mujeres aterrorizadas, indignadas. Que no solamente no entienden lo que está pasando, sino que en muchos casos, como estamos viendo también en otros puntos de España, se están viendo obligadas a huir, a cambiar de residencia con el asombro, el no hacer nada y el ni una sola palabra de aliento ni de Ximo Puig, ni de Podemos, ni de Compromís, ni del Partido Socialista, ni de Izquierda Unida ni de nadie».

Por este motivo, es por lo que Mazón ha criticado que cuando «algunos queremos salir a la calle de manera urgente y expresar democráticamente nuestra voluntad, se nos niega».