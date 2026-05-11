La juez envía a la Policía a citar a los funcionarios que no se presentaron a declarar por ‘Les Naus’

La unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados efectuará la entrega de las nuevas citaciones para el próximo día 20 de este mes de mayo a los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, que fueron llamados para declarar en calidad de testigos en relación al denominado caso Les Naus por la juez María Amparo Rubio, titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante y que no acudieron el día y hora que ella señaló: el pasado viernes, 8 de mayo.

La citación de los tres funcionarios para el pasado 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Consistorio. Esa dirección es la misma a través de la que se requirió en su día al Ayuntamiento de Alicante el expediente administrativo concerniente a este mismo caso. Las citaciones fueron acordadas por la magistrada el pasado 22 de abril a través de un auto en que la instructora declaró la condición de investigadas para 15 personas.

El caso Les Naus, también conocido como el del escándalo de las VPP de Alicante, es en el que se investigan las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal, María Pérez-Hickman. Ambas han sido citadas en calidad de investigadas el próximo 22 de mayo.

Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante a los que la juez ha citado por segunda vez para que acudan a declarar en calidad de testigos son la jefa de Gestión Patrimonial, un técnico de ese mismo servicio y el jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Tal como publicó este viernes OKDIARIO, según las fuentes consultadas, los funcionarios citados y que no acudieron al juzgado no habrían recibido esa primera citación.

Se da la circunstancia de que estos tres mismos funcionarios tampoco acudieron a declarar a la comisión de estudio del Ayuntamiento de Alicante en torno a este mismo caso. Pero, con la diferencia de que, mientras la comparecencia ante la citada comisión de estudio era de carácter voluntario, la citación de la juez tiene carácter obligatorio.

Por otra parte, la magistrada ha dejado sin efecto la citación efectuada a uno de los investigados en este mismo caso, beneficiario de una de las viviendas a instancias de su abogado. Inicialmente, estaba llamado a declarar el próximo 5 de junio. La nueva fecha para su declaración es la misma que la de los funcionarios municipales antes citados, este 20 de mayo.