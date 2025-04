El ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe técnico de la emergencia en la riada de este 29 de octubre José Miguel Basset, ha afirmado en su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA que no era su intención «inculpar ni exculpar a nadie». «Según el plan de emergencias, todos sabemos que el presidente de la Generalitat no es el responsable de ese plan. No lo es», ha indicado, una afirmación que se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Las manifestaciones de José Miguel Basset tienen una enorme importancia por varias cuestiones. En primer lugar, se han producido en el marco de la comisión de investigación de la Diputación de Valencia y acaban de una vez por todas con el falso mantra acerca de que Carlos Mazón era el jefe de la emergencia durante la DANA, que es lo que el el jefe técnico de la emergencia en esas horas ha rechazado en el transcurso de su intervención en la citada comisión de investigación en la Diputación de Valencia.

La sesión de la comisión de investigación de la DANA de la Diputación de Valencia se ha celebrado este martes. La Diputación Provincial de Valencia es una de una de las Administraciones que en estos días celebra las sesiones de la comisión de investigación en torno a la riada que este 29 de octubre asoló 103 municipios de la provincia de Valencia con el trágico balance de 227 fallecidos y un desaparecido. A esa comisión de investigación se sumará en breve la de las Cortes Valencianas, que también indagará acerca de lo sucedido en la DANA, en tanto que la del Ayuntamiento de Valencia ya ha concluido y ha ofrecido también sus conclusiones en torno a este caso.

Mazón no es miembro del CECOPI

Por otro lado, José Miguel Basset confirmaba este martes que el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no es miembro del CECOPI y que no le constaba que se esperara su presencia. En concreto, según fuentes cercanas a la citada comisión de investigación, la frase de Basset a este respecto ha sido que Mazón no es el responsable del plan de emergencias y no dirigía el CECOPI.