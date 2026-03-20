La Guardia Civil salva la vida de un octogenario que se atragantó comiendo en un bar de Cullera

Agentes de la Guardia Civil han salvado la vida a un varón de 86 años, que se había desmayado mientras comía con su mujer en un local de la localidad de Cullera, en Valencia. El afectado se encontraba en una situación límite tras atragantarse con la comida. Hasta el punto de que ni respiraba ni reaccionaba y sus labios estaban morados. En esos momentos, como se puede ver en el vídeo que ilustra información, la llegada de los agentes resultó providencial. Tumbaron al hombre en el suelo en lo que se denomina postura lateral de seguridad. Para, posteriormente, efectuar la denominada como maniobra de Heimlich. Esta última, un procedimiento para desobstruir la tráquea. Finalmente, y superado el momento de mayor peligro, los servicios médicos que acudieron al restaurante trasladaron al afectado al hospital para su completa recuperación.

El hombre se encontraba comiendo en el establecimiento antes citado cuando, de repente, dejó de respirar y de reaccionar ante los estímulos, mientras su mujer intentaba hacerle recuperar el aliento. La situación se tornó enormemente tensa, con el afectado en situación crítica. Su vida corría peligro.

Como se puede ver en el vídeo, los agentes, a su llegada, se dirigen hacia el hombre que se había atragantado. Lo tumban lateralmente en el suelo. En lo que se llama posición lateral de seguridad. Y, a continuación, le practican la maniobra de Heimlich.

Tras efectuar los agentes la citada maniobra, el hombre reacciona. Lo vuelven a sentar en la silla en la que antes se encontraba. Y allí se queda, auxiliado por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios. Estos últimos, entonces, pasan a hacerse cargo del afectado, al que trasladan a un centro hospitalario para su completa recuperación.

Se da la circunstancia de que el pasado 16 de enero, tal como entonces publicó OKDIARIO, un joven de 19 años de edad y nacionalidad española falleció en Playa San Juan, en Alicante, al atragantarse con una pieza de fruta. El joven se encontraba paseando en compañía de unos amigos, momento en que también estaba comiendo la pieza de fruta con la que se atragantó.