Este profesional de emergencias lo deja claro: cómo sobrevivir a un atragantamiento si estás solo

La maniobra de Heimlich, cuyo origen se remonta al 1974 por el doctor Henry Heimlich, revolucionó los primeros auxilios al proporcionar una técnica efectiva para salvar vidas en casos de atragantamiento. Consiste en realizar compresiones abdominales que ayudan a expulsar el objeto que bloquea las vías respiratorias. Antes de esta técnica, se recomendaban métodos ineficaces y peligrosos, como dar golpes en la espalda o introducir los dedos en la garganta. Aunque la maniobra ha sido ampliamente aceptada, sigue existiendo controversia sobre su uso en determinadas situaciones, como ahogamientos o ataques de asma.

A lo largo de los años, la difusión mediática ayudó a que la maniobra de Heimlich se adoptara mundialmente, salvando miles de vidas. Sin embargo, el atragantamiento continúa siendo una de las principales causas de muerte en varios países, lo que resalta la importancia de la formación en primeros auxilios. Actualmente, las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, están revolucionando la enseñanza de estas técnicas al ofrecer simulaciones inmersivas que permiten a las personas practicar en entornos seguros y realistas, mejorando su capacidad de respuesta ante emergencias.

Así puedes sobrevivir a un atragantamiento estando solo

Si te atragantas estando solo en casa, es crucial saber cómo actuar rápidamente. Lo primero que debes hacer es toser. Mientras puedas hacerlo, sigue tosiendo, ya que esto indica que todavía hay paso de aire y puede ayudarte a expulsar el objeto que te está obstruyendo. Al mismo tiempo, busca ayuda de inmediato. Intenta hacerte visible y buscar a alguien que pueda realizar la maniobra de Heimlich, pero nadie debe tocarte a menos que tu tos se vuelva inefectiva y no puedas respirar.

Si llegas a una situación desesperada en la que la tos es inefectiva y la obstrucción es completa, no puedes respirar y no hay tiempo para esperar ayuda, tendrás que realizar una maniobra de emergencia por ti mismo. Busca un respaldo de una silla o un mueble que no sea ni demasiado alto ni demasiado fino. Debe poder acomodarse justo debajo de tus costillas y encima del ombligo.

En esa posición, realiza fuertes y rápidas presiones, similares a la maniobra de Heimlich, contra el respaldo del objeto. Esto puede crear un reflejo que ayude a expulsar el objeto atrapado. Aunque esta maniobra no tiene una evidencia científica sólida, es una opción crucial en una situación de vida o muerte cuando estás solo.

Primeros auxilios en casa

Tener conocimientos en primeros auxilios es esencial para prevenir accidentes en casa y evitar que se conviertan en situaciones graves. Ante un accidente, es importante mantener la calma y seguir estos pasos: proteger al accidentado alejándolo del peligro, solicitar ayuda externa según la gravedad, y socorrer al herido valorando sus signos vitales (nivel de consciencia, respiración y pulso) hasta que llegue la ayuda. Además de conocer las técnicas, es fundamental contar con un botiquín y saber cuándo contactar a los servicios de emergencia.

En caso de quemaduras, se debe enfriar la zona afectada con suero fisiológico y aplicar frío local con un paño antes de acudir a urgencias. La mayoría de las quemaduras domésticas son leves (grado I) o moderadas (grado II) y se tratan con vendajes y pomadas específicas. Las intoxicaciones pueden ser por monóxido de carbono, fármacos o productos químicos. Ante intoxicaciones, es crucial contactar con los servicios de emergencia y, en casos de ingestión de sustancias tóxicas, consultar con el Instituto Nacional de Toxicología.

El atragantamiento es otro accidente doméstico común, especialmente en ancianos y niños. En caso de atragantamiento, se debe animar a la víctima a toser y, si es necesario, realizar la maniobra de Heimlich. Los ancianos, más propensos a accidentes debido a su fragilidad, corren riesgo de caídas, por lo que es fundamental adaptar el hogar para reducir estos peligros, como mejorar la iluminación y eliminar obstáculos.

En cuanto a los niños, las caídas, intoxicaciones, quemaduras y ahogos son los accidentes más frecuentes, por lo que se deben tomar medidas preventivas como asegurar ventanas, guardar productos peligrosos fuera de su alcance.

Caídas

La prevención es clave para evitar accidentes en el hogar, especialmente en niños. Mantén objetos pequeños fuera de su alcance, asegura una buena iluminación para prevenir caídas y utiliza escaleras estables en lugar de taburetes.

Coloca barandillas y cierres de seguridad en zonas peligrosas como ventanas y balcones. Mantén el orden en casa y evita superficies resbaladizas, especialmente en el baño.

En caso de accidentes, como caídas que provocan contusiones o fracturas, es importante no forzar a la persona a moverse. Mantén la zona afectada en reposo, aplica hielo para reducir el dolor y, si es necesario, pide ayuda médica llamando al 112.

Con estos consejos, ya sabes cómo actuar ante casos de atragantamiento, quemaduras y caídas en casa.