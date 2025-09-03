El ‘gas de la risa’ provoca media docena de intoxicados en una vivienda de Sagunto, en Valencia

Seis personas han resultado intoxicadas por el conocido como gas de la risa en una vivienda ubicada en la localidad valenciana de Sagunto. De ellas, un varón de 41 años y una mujer de 47 han sido trasladados hasta el hospital de esa misma localidad por la inhalación de ese gas tóxico. Sagunto es una localidad ubicada en la provincia de Valencia, en la comarca del Campo de Murviedro. Cuenta con una población de más de 71.000 habitantes. OKDIARIO ya alertó en junio de este 2025 que el mencionado gas de la risa se estaba introduciendo y que los traficantes al por menor, los conocidos como camellos, lo ofrecían a 5 euros la dosis.

En 2023, también OKDIARIO publicó que el gas de la risa, se había convertido en la droga de moda en Europa, por su bajo coste y popularidad entre los jóvenes, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA). Y desveló que en España, ya entonces, las autoridades también se encontraban en alerta y se había advertido de las graves secuelas que puede provocar su consumo.

El denominado como gas de la risa es, en realidad, óxido nitroso. Y se ha convertido, como se ha dicho, en una droga de moda en Europa, cuyo consumo puede generar, sin embargo, graves secuelas. Todo ello, según consta en una publicación del Ministerio de Sanidad, de 2023, titulado Óxido nitroso o ‘gas de la risa’. Todo lo que sabemos a tu disposición.

El incidente acaecido en Sagunto se ha producido en torno a las 06:00 horas de este miércoles, 3 de septiembre. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una dotación de bomberos de la Diputación de Valencia, así como varios vehículos sanitarios.

En concreto, los vehículos sanitarios han sido una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional. Todo ello, según Europa Press, que cita, a su vez, fuentes de los propios bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Este 25 de junio, OKDIARIO, ya destapó que «la peligrosa plaga del gas de la risa se extiende en España». Y destacó: «Colocones a 5 euros la dosis», destacando que los camellos ya lo ofrecían por la calle «como hacen los lateros».

Se destacaba, además, que el negocio es seguro e incluso aporta más beneficios que la venta al menudeo de otras drogas. «Estamos hablando de que de una botella de óxido nitroso que igual le cuesta al camello alrededor de 100 euros, puede sacar 200 dosis a cinco euros si las vende con globitos».