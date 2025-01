Alberto Núñez Feijóo ha cerrado este jueves su estancia de dos días en Valencia con una férrea defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien ha puesto en valor, precisamente, en comparación con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Este último no acude a Valencia desde que tuvo que salir a la carrera de Paiporta. En tanto que Feijóo ha visitado esa misma provincia tres veces en las últimas 10 semanas: «Prefiero políticos que dan la cara», ha manifestado Feijóo en referencia a Carlos Mazón, «que a los que hacen de la resistencia su modo de vida», en una clara alusión a Sánchez.

Además, el presidente del PP ha anunciado que su grupo parlamentario en el Congreso presentará de inmediato una proposición de ley que obligará a «retratarse» a todos los partidos ante la DANA. Y, muy especialmente, al PSOE de Pedro Sánchez y Diana Morant. Y a Compromís, socio de Sánchez en Madrid a través de Sumar de Yolanda Díaz. Esa proposición incluirá medidas importantes, bonificaciones y exenciones fiscales, como Mazón ya está poniendo en marcha desde la Generalitat Valenciana.

Feijóo ha participado este jueves en un acto con Carlos Mazón, alcaldes y cargos políticos valencianos. El objetivo de la reunión era el de estudiar iniciativas legislativas para ayudar a municipios y personas afectadas por la DANA. Es ahí donde el líder del PP ha marcado la primera gran diferencia con Sánchez: Feijóo ha afirmado con absoluta claridad que los municipios afectados son 103 y no 75 como defiende el Gobierno. Es más, ha reclamado a Sánchez que incluya a esos 28 municipios que no aparecen para el Gobierno dentro de los afectados por la catástrofe. Además, ha realizado también un reconocimiento a las alcaldesas y alcaldes «de los 103 municipios afectados, y no de los 75 como dice el Gobierno».

También, ha criticado la ausencia continuada de Sánchez desde la DANA en Valencia, precisamente cuándo «no hay nada más urgente que la atención y las ayudas al pueblo valenciano». También ha situado la reconstrucción como «una prioridad» para el PP de toda España. Y ha dejado claro que él no había visitado Valencia «para posar» ni que le «fotografíen»: «El objetivo era conocer la opinión de los alcaldes y alcaldesas de primera mano», tal como había adelantado OKDIARIO este miércoles.

Feijóo ha revelado que a él le hubieses gustado «que antes» que él le «hubiese gustado que viniese el primer responsable», en referencia a Sánchez. De quien, precisamente, ha recordado que es «el mismo presidente que se dedicó a esquiar en las vacaciones de Navidad en vez de venir a la Comunidad Valenciana».

Por ello, ha reclamado al presidente del «que venga a esta tierra». Y ha advertido que espera «que acuda antes del Congreso» del PSOE valenciano, que se celebrará entre el 31 de enero y el 2 de febrero en Valencia: «Sería injustificable dar mayor prioridad a la reconstrucción de las familias socialistas que a las de las afectadas por la DANA», ha manifestado.

El líder popular ha calificado de «insuficientes» las ayudas del Gobierno de España a los afectados por la DANA. Ha criticado que «que no están llegando». Y que sólo un tercio de «los aparentes 16.600 millones de euros son ayudas directas»: «El resto son aplazamientos de impuestos». Feijóo ha calificado de «revelador» la «cantidad de gente» que le «ha dicho que ha recibido las ayudas de la Generalitat y no las del Gobierno».

Las propuestas

Feijóo ha recomendado un contrato marco y único para la retirada por parte del Ejecutivo de Sánchez de los miles de vehículos arrastrados por la DANA y que aún se hallan en vías y carreteras, así como financiar el 50% del coste de esos vehículos con un límite máximo de 40.000 euros.

Además, se ha comprometido a presentar ante el Congreso una proposición de ley para concretar las ayudas que «realmente» necesitan los afectados: «Hemos de retratar a todos los diputados y senadores de la Comunidad Valenciana en favor de las ayudas individuales y sensatas a los afectados», ha dicho. Esa proposición de ley incluirá la gestión centralizada de las ayudas a través de la Agencia Tributaria, que «puede pagar en tres días a los autónomos, empresas y afectados las ayudas sin necesidad de pedirlas».

Incluirá, también, la financiación por parte del Gobierno de las infraestructuras locales, en referencia al 100% de los colegios, infraestructuras sociales y sanitarias. Así, como una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de todo ello.

Feijóo ha planteado también el derecho de los autónomos solicitar el cese de actividad como parte de esa proposición de ley y que puedan acogerse a las ayudas los autónomos por daños in itinere.

También, que en 2025 ningún autónomo tenga presentar declaraciones. Que lo haga en 2026. Y si le sale a pagar que tenga cuatro años para abonarlo, así como beneficios en materia de devolución por parte de la Seguridad Social, entre otras cuestiones.

Defensa de Mazón

Feijóo, tal como ya había hecho este miércoles, ha defendido al presidente de la Generalitat Carlos Mazón: «Ha dado la cara». Y ha sido en esa parte de su intervención en la que ha marcado la diferencia entre Mazón y Sánchez: «Prefiero a políticos de gestión que a los que hacen de la resistencia su modo su vida», para recordar a continuación, en otra clara referencia al PSOE que: «Hay partidos que cuanto peor lo han hecho en la DANA se les han dado cargos». En otra alusión, esta vez a la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Pero, además, Feijóo se ha dirigido a Mazón para significar que «el PP está orgulloso de que siga trabajando». Y ha tenido palabras para las dos alcaldesas del PP que sufrieron dos mociones de censura, que él ha calificado de «miserables», por parte de los socialistas, tras la DANA: «Esta es la tarjeta de visita del PSOE durante la DANA, hacer dos mociones de censura». Finalmente, Feijóo se ha mostrado seguro de que los ciudadanos «castigaran» a Sánchez por su actitud tras la DANA.