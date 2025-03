El ex jefe de Emergencias alega «absoluta indefensión»: la juez no le ha enviado aún copia de la causa

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha alegado estar actuando «en absoluta indefensión» en el procedimiento que sigue la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que dirige las diligencias previas en torno al caso de la DANA de este 29 de octubre. Según revela su defensa, que dirige el letrado José María Bueno, en ese escrito, Argüeso, que es uno de los dos únicos investigados hasta la fecha, sigue sin acceso a una copia de la causa, cuando se cumplen ocho días de su personación.

Las manifestaciones de la defensa de Emilio Argüeso están contenidas en el mismo escrito presentado este martes ante la juez en el que ha confirmado que el 112 «no envió comunicación alguna al CECOPI» (Centro de Coordinación Operativa Integrada) este 29 de octubre, el conocido como día de la DANA, de las casi 20.000 llamadas recibidas. «Y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, forma parte del CECOPI».

Y es, además, la primera de sus dos alegaciones en ese mismo escrito, como destaca su abogado en el mismo. Así, la defensa del ex jefe de Emergencias sostiene que: «Pese a que al día de hoy seguimos sin acceso a una copia de la causa y, por tanto, estamos actuando en absoluta indefensión, vaya por delante que las medidas de investigación acordadas en el Auto recurrido son totalmente impertinentes e inútiles».

Además, el letrado sostiene que en la causa sólo hay hasta la fecha dos investigados. Uno de ellos, Emilio Argüeso «sin que sepamos a ciencia cierta los hechos que se le imputan».

Y agrega que el hecho de que la juez «repute como suficiente para iniciar la investigación el supuesto retraso en el envío de un SMS de alerta a la población en relación a la supuesta fecha en que supuestamente se recibió en el CECOPI un correo por parte de la AEMET alertando a dicho organismo sobre el barranco del Poyo, no justifica la medida solicitada».

Se da la circunstancia de que la juez tiene aún pendiente la respuesta a la defensa de Emilio Argüeso de sus dos peticiones solicitadas en un escrito anterior, de fecha 14 de marzo. En concreto, solicitaba a la magistrada que completara el auto que notificaba que su cliente ha sido imputado. Y, además, sugería que la juez puede carecer de competencias para dirigir la investigación sobre la DANA que ahora mismo está llevando a cabo, como adelantó OKDIARIO.

La defensa de Emilio Argüeso ya entendía entonces que la magistrada debía completar el auto, al que el letrado tildaba de «claramente deficiente e incompleto a todas luces, dicho sea en términos de defensa, en un asunto de tal envergadura».

Y agregaba, en referencia a la relación de víctimas mortales «no exhaustiva» que la juez realiza en su auto, que «curiosamente, no se relacionan todos, sino tan solo unos pocos». Y la mayoría de los cuales, según recuerda, «en el ámbito territorial de este juzgado».

Sostenía, frente a ello, el abogado de Emilio Argüeso que «no entendemos como no se relaciona la totalidad, o al menos si es un dato del que la juzgadora no dispone en este momento, como no se ha esperado a llamar» a Argüeso a declarar a saber «las circunstancias de cada uno de los afectados», para que el investigado «pueda declarar con unas mínimas garantías» y «para tener clara la competencia territorial para la instrucción de esta causa». Es decir, que el abogado sugería que la juez podría carecer de competencia territorial para dirigir las diligencias previas y le pedía a la magistrada datos que aclarasen si es así o no.