Detenidos en Valencia 3 pakistaníes por cobrar 6.000 € a otro por un permiso de residencia que no logró

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Valencia a tres varones de origen pakistaní como supuestos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular. En concreto, un hombre pagó 6.000 euros por un contrato que le iba a permitir residir en España. Pero, finalmente, no consiguió ese permiso de residencia. Por ello, el padre de ese mismo hombre, también pakistaní, denunció los hechos ante la Policía Nacional.

Fue esa denuncia ante la Policía Nacional la que supuso el arranque de la investigación, tras dar cuenta el denunciante de que tres personas habían prometido facilitar un supuesto contrato de trabajo en España a su hijo, que residía en Pakistán, a cambio de una contraprestación económica de 6.000 euros.

La víctima, que, como se ha dicho, pagó 6.000 euros por el citado contrato, no pudo trasladar su residencia a España porque carecía de visado y de cualquier otro documento válido relacionado con el presunto empleador que le iba a contratar en España, por lo que su padre interpuso la denuncia.

La investigación policial descubrió que en los hechos podían haber estado implicadas hasta tres personas. Una primera que se encargó de facilitar el contrato de trabajo y presentar la documentación pertinente ante la Subdelegación del Gobierno. Otra, que había ejercido de intermediario entre el denunciante y el empleador y, además, habría recibido 3.000 de los 6.000 euros pagados por la víctima. Y una tercera que habría sido el titular de la cuenta bancaria en que habrían recalado los 3.000 euros restantes.

Los tres sospechosos han sido detenidos tras comprobar la Policía Nacional, tras varias gestiones con entidades y organismos, la presunta participación de todos ellos en la comisión del delito de favorecimiento de la inmigración ilegal por los hechos denunciados e investigados. Los agentes procedieron, además, a su puesta a disposición ante la autoridad judicial.