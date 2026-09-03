El Consell reclama a Sánchez que devuelva a los menas de Ceuta: «No es inmigración, es una invasión»

El gobierno valenciano ha reclamado al de Pedro Sánchez que devuelva a Marruecos a los menores no acompañados (menas) que llegaron desde ese país con la invasión de Ceuta. Para el Consell, el origen del problema de esos menores «no es de inmigración, sino que vienen de una invasión», por lo que «la respuesta debe ser diferente». Así lo ha expresado este jueves el conseller portavoz, Miguel Barrachina. Miguel Barrachina ha recordado también que los centros de acogida de menores de la Comunidad Valenciana se encuentran al 200% de su capacidad, por lo que «no es que no queramos, es que no podemos, en este momento», dar albergue a más menores no acompañados.

Miguel Barrachina ha revelado que hasta el momento actual, el Consell no ha recibido ninguna propuesta del gobierno de Sánchez para aceptar menores no acompañados «que están ahora deambulando por la ciudad de Ceuta».

También ha advertido que la situación de estos menores no acompañados (menas) «no es una cuestión de inmigración, sino de invasión». Lo que ha evaluado como «niveles diferentes». En concreto, Miguel Barrachina ha explicado que la llegada de esos menas «no se trata de una patera o de alguien que haya llegado en avión. Se trata de una entrada de 80.000 marroquíes por la frontera. Que vinieron cuando quisieron. Entraron los que quisieron. Y se marcharon, los que quisieron, cuando les apeteció».

En este sentido, ha agregado que: «No hubo frontera de España, porque la España de Pedro Sánchez ya no controla sus fronteras. Por tanto, este ya no es un problema de inmigración, sino que es un problema de invasión. Y la respuesta ha de ser diferente».

Además, Miguel Barrachina ha afirmado que España «no puede absorber esa llegada ilegal de personas. Y la Comunidad Valenciana, en concreto sus centros de menores, tienen un nivel de ocupación del 200%. Estamos al doble de nuestra capacidad. No es que no queramos. Es que no podemos en este momento».

El portavoz del Consell ha explicado que Pedro Sánchez «debe hacer lo que la Unión Europea le pide, que es devolver a todos los que entraron por el mismo lugar por el que entraron». Y ha recordado que «lo mismo que pide la Unión Europea, que piden los españoles, que pide la ciudad de Ceuta, incluso que el propio gobierno marroquí también demanda, que se los devuelvan».