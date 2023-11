La Audiencia de Valencia condena al ex presidente de la Diputación Alfonso Rus a cinco años de cárcel

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años de prisión al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por la pieza de los zombies del caso Imelsa. Se trata de las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado y juzgado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

El ex presidente de la Diputación Provincial de Valencia Alfonso Rus, condenado por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental, se sentó en el banquillo junto a otros 25 acusados, entre ellos el ex subdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) -también investigado en el caso Azud-; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

Precisamente, Máximo Caturla también ha sido condenado a cinco años de prisión, la misma pena impuesta al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero.

Alfonso Rus, para el que la Fiscalía reclamaba una pena de 12 años de prisión, siempre ha mantenido su inocencia y aseguraba estar «muy tranquilo», según Europa Press.

El segundo juicio del conocido como caso Imelsa, comenzó este 23 de enero y concluyó este 13 de marzo en la ya mencionada sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

En ese juicio se analizaron las contrataciones de asesores supuestamente irregulares por dos empresas públicas. En concreto, Ciegsa e Imelsa. Esos asesores, presuntamente, cobraron sin haber trabajado. Y es por ello por lo que a los mismos se les denominó en su día como zombies.

Del total de los 25 acusados en el citado caso, un total de 11, algo menos de la mitad de los mismos, reconocieron haber cobrado de las citadas empresas sin que hubieran prestado servicios a las mismas.