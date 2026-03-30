Así han subido los precios de los bares de España: la lista de hace 24 años que lo demuestra

Una imagen de hace 24 años compartida por el influencer valenciano Jesús Soriano ha reabierto el debate sobre el actual coste de vida en España. El creador de contenido ha recuperado una lista de precios de un bar de hace más de dos décadas y la comparación con la actualidad ha dejado multitud de comentarios con respecto a la gran subida de muchos productos.

La carta, correspondiente a principios del siglo XXI, muestra los diferentes precios de productos de un bar justo en la década de la introducción del euro y del fin de la peseta.

En ella aparecen artículos básicos como café, agua, cerveza, refrescos o tabaco, a precios que a día de hoy parecerían impensables para los consumidores.

Precios sorprendentes

Según se puede ver en la imagen, algunos de estos productos costaban:

Café a 0,60 céntimos.

Una cerveza por 0,75 céntimos.

Refrescos también a 0,60 céntimos.

Un menú completo de comida por 3,61 euros.

Esto muestra una realidad muy alejada de lo que vivimos en la actualidad en cuanto a lo que se paga actualmente en un bar.

La comparación con hoy

En la actualidad, los precios han aumentado de una forma considerable. Una cerveza puede superar fácilmente los 3 euros, mientras que un menú del día ronda o, incluso, dependiendo de la zona, supera los 14 euros en muchos restaurantes.

Este cambio refleja el gran cambio económico que ha vivido España en tan solo unos años.

Pero esta imagen no es un caso aislado, ya que la subida de precios en la hostelería es algo que afecta a todo el país y que se ha ido intensificando en los últimos años.

Reacciones en redes

Según recoge la publicación de Jesús Soriano en redes sociales, esta comparación no es solo una comparación, sino un reflejo muy claro de cómo ha ido cambiando el poder adquisitivo de las personas en España.

Lo que antes era algo cotidiano y bastante asequible para los ciudadanos, hoy se ha convertido en un mayor gasto para el día a día.