El portavoz en materia de Turismo del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, el benidormense Agustín Almodóbar, ha criticado “la desaparición” de la ministra Reyes Maroto durante 281 días, que es “el tiempo que ha tardado en acudir al Parlamento en mitad de la mayor crisis del turismo español».

«Dos buenos meses, gracias al esfuerzo de empresas, trabajadores, destinos y a las ganas de viajar de los españoles, ni solucionan la ruina, ni tapan la negligencia e incompetencia del Gobierno”, ha dicho Agustín Almodóbar, en referencia a Maroto.

Almodóbar no sólo es portavoz, sino que procede de Benidorm, la denominada por muchos ciudad-turismo y que muy especialmente, como otras localidades de la Comunidad Valenciana, tiene su principal actividad en el Turismo.

Almodóbar ha reprochado a la ministra que «cuando ya deberían haberse iniciado las ventas de los viajes del Imserso, el Gobierno siga sin resolver su adjudicación”.

Ha preguntado a Maroto si sabe que sigue habiendo muchísimos hoteles que no han podido abrir y si conoce que el volumen de negocio de las agencias de viajes ha sufrido un desplome del 75% y que solo una tercera parte de esas agencias de viajes han podido volver a abrir, lo que ha conllevado que más de 12.500 agentes se quedaran sin empleo.

Además, le ha preguntado si sabe que «los concursos de acreedores en hostelería y restauración han crecido un 225% respecto al año pasado y que el transporte por carretera tiene prácticamente al 70% de su flota parada”.

A su juicio, Reyes Maroto no está capacitada para gestionar “un área transversal” como el turismo y ha criticado su “nula influencia en el Consejo de Ministros en defensa del sector, pese a ser la ministra con mayor peso específico por los sectores que representa”. Por ello, la ha instado a “dar un paso al lado si está sobrepasada, si no le hacen caso en el Consejo de Ministros o simplemente no sabe cómo hacerlo o no quiere”