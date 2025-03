La alcaldesa de Valencia del PP se queda en minoría tras pasarse una edil de Vox a la oposición

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha quedado en minoría en el momento menos pensado, en plenas Fallas. La edil de Vox Cecilia Herrero, pareja del ex portavoz de la formación Juan Manuel Badenas, ha solicitado la baja del partido y en las próximas horas se quedará como concejal no adscrita. Es decir, técnicamente pasa a la bancada de la oposición. La alianza de Catalá con Vox le garantizaba mayoría absoluta en el pleno municipal por la mínima, por un único voto. Así que la marcha de Cecilia Herrero a la oposición deja a la alcaldesa del PP en una situación muy comprometida, gravemente debilitada.

El PP tiene 13 ediles, pero Vox ahora sólo mantiene dos asientos, la mitad de los que tenía cuando empezó la legislatura, porque dos de sus ediles han dejado esas filas y quedan como no adscritos. Así que la coalición PP-Vox en el gobierno municipal de Valencia pasa a sumar 15 escaños, por debajo de la mayoría absoluta. PSOE y Compromís tienen ahora 16. En tanto que Badenas y Herreros, los dos que han abandonado Vox, mantienen sus actas de concejales como independientes. En la práctica, ambos en la bancada de la oposición.

El paso de Badenas a su actual condición de concejal «no adscrito» no hizo perder la mayoría absoluta de la coalición de gobierno municipal PP-Vox. Pero al secundarle Cecilia Herrero, esa mayoría absoluta sí que queda fulminada.

La alcaldesa María José Catalá se enfrenta ahora a una complicada situación política. Queda severamente debilitada, al frente de un gobierno de coalición que, pese a ser de dos, no suma por sí mismo votos suficientes para sacar adelante sus acuerdos en el pleno municipal. Así que ahora tendrá que negociar acuerdos puntuales para conservar la gobernabilidad, que queda en manos de Badenas y Herreros desde la bancada de la oposición.

El panorama se le podría complicar aún más si la oposición planteara una moción de censura. Es una posibilidad, eso sí, que hoy por hoy está descartada porque, al menos de momento, Badenas y Herreros aseguran que no secundarían tal opción. Pero el mero hecho de que en términos estrictamente aritméticos exista esa hipótesis, otorga una fuerza redoblada ante Catalá a estos dos ediles que han salido de las filas de Vox.

En cuanto a Vox, la situación también ha dado un giro respecto a hace una semana. Ahora, José Gosálbez y Mónica Gil quedan como únicos concejales de esta formación. Está previsto que Cecilia Herrero comparezca este lunes en el Ayuntamiento de Valencia. Allí, explicará los motivos de su decisión.

Cecilia Herrero no acudió ya a la junta de Gobierno de este viernes, como publicó OKDIARIO. Y no ofreció justificación alguna ni a la alcaldesa ni al que había sido su partido. Ese día, a esa hora, ella ya había solicitado la baja de Vox. El terremoto político es de grandes proporciones. Y aún a pesar de que Valencia se encuentra ya inmersa en las Fallas, todo apunta que las fiestas no serán óbice para que los acontecimientos sigan produciéndose en los próximos días. Las Fallas concluyen este 19 de marzo.

Todo lo acontecido en las últimas horas se produce, también, después de que este 4 de marzo, María José Catalá hubiese reestructurado su Gobierno Local tras la salida de Juan Manuel Badenas que, como se ha dicho había quedado inhabilitado por Vox hasta que se resolviera su expediente.