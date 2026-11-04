Agarra y golpea a una mujer hasta hacerla perder el conocimiento para robarle el bolso en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de origen español y de 45 años de edad como presunto autor de la agresión con gran violencia a una mujer a la que el ahora detenido atacó por la espalda, a primera hora de la mañana el pasado 15 de octubre, en plena calle en la localidad de Paterna (Valencia) para robarle el bolso e intentó practicarle la técnica del mataleón, consistente en un estrangulamiento sanguíneo. La paliza a que el agresor sometió a su víctima fue tal que la mujer llegó a perder el conocimiento a consecuencia de los golpes que le propinó su agresor.

Solo unos minutos antes de que la agresión se desencadenase, la mujer había estacionado su vehículo en la vía pública en Paterna y se dirigía a trabajar. Su agresor la sorprendió por la espalda. La mujer no soltó el bolso. Y el agresor inició una escalada de violencia hacia ella, con golpes con una mano en el rostro, mientras con la otra la agarraba por el cuello.

La agresión provocó la pérdida de conocimiento de la víctima. Momento que aprovechó el agresor para robar el bolso. En su interior, había dinero, dos teléfonos móviles y efectos personales.

Varios ciudadanos, que vieron a la mujer tirada en el suelo, sin conocimiento y en plena calle, llamaron a los servicios de emergencias. Finalmente, fue trasladada a un centro hospitalario. Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Paterna (Valencia) pusieron en marcha la correspondiente investigación.

Una semana después, el pasado 22 de octubre, también a primera hora, el ahora detenido atracó una farmacia, también en Paterna, armado con un cuchillo de 20 centímetros de hoja. Minutos después, agentes de paisano lo localizaron en las inmediaciones de la citada farmacia Y lo detuvieron como presunto autor de un robo con intimidación.

El ahora arrestado tiene en su historial antecedentes policiales por delitos contra las personas y contra el patrimonio. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.