Un joven agrede a un anciano de 81 en Alicante y le causa una herida de 5 centímetros en la cabeza para robarle un bolso

La Policía Nacional ha detenido a un joven, español, de 21 años, por asaltar violentamente a un anciano de 81 años en una calle del barrio de Carolinas Altas, en Alicante, para robarle un bolso. El agresor atacó a su víctima por la espalda y le propinó un fuerte golpe en la cabeza. La víctima quedó aturdida, momento en que el asaltante le sustrajo el bolso que portaba con todas sus pertenencias. La víctima tuvo que acudir al Hospital General de Alicante, donde se le apreció una herida incisocontusa de cinco centímetros, producto de la agresión recibida. El momento de la detención es el que puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

La investigación que ha desembocado en la detención del agresor ha corrido a cargo del Grupo Operativo de la Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Norte de Alicante, que consiguió identificar al autor de los hechos. Este último, ha sido finalmente detenido. Se le imputan los supuestos delitos de robo con violencia y lesiones.

El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Los hechos han causado una enorme conmoción en Alicante y una gran alarma entre los vecinos de uno de los barrios más populares y conocidos de la ciudad de Alicante, que cuenta con una población estimada en más de 20.000 personas.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo de este mismo año 2026, tal como entonces publicó OKDIARIO, otro varón, en este caso de 39 años, fue detenido, entonces por la Guardia Civil, por hechos similares acaecidos el 17 de abril en Palma.

En concreto, la víctima fue abordada por su agresor con la intención de sustraerle una bandolera. Para ello, el ladrón tiró con gran fuerza del bolso, provocando que el anciano cayera al suelo y allí le golpeó para obligarle a soltar sus pertenencias.