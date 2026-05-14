A prisión un marroquí por arrastrar y patear a una embarazada en Alcira (Valencia) para robarle el bolso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcira (Valencia) a un varón de 34 años y de origen marroquí por dos robos con violencia e intimidación y uno con fuerza cometidos en un mismo día en la localidad. En uno de ellos, arrastró y propinó patadas a una mujer en avanzado estado de gestación para intentar robarle el bolso, según el relato policial. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de abril. Ese día, un varón sorprendió por la espalda a una mujer en avanzado estado de gestación, que se encontraba hablando por su teléfono móvil, con la intención, según la Policía Nacional, de arrebatárselo. El terminal salió despedido por los aires. Pero entonces, y siempre según el relato policial, el hombre comenzó a zarandear a la víctima con la supuesta intención de quitarle el bolso.

La mujer embarazada cayó al suelo y fue arrastrada por el hombre, que le propinaba patadas para consumar el robo, según la Policía. Finalmente, fue asistida por otros dos ciudadanos. Pero el presunto ladrón consiguió huir y sin el botín. En su huida, perdió un pequeño bolso, que fue intervenido por los policías.

Los agentes averiguaron que ese mismo día, en una calle adyacente a la del intento de robo a la mujer embarazada, el mismo varón había quitado de un tirón un colgante de oro a otra mujer. En este caso, octogenaria. La cadena con el colgante se encontraba en el interior del pequeño bolso intervenido por la policía.

Además, las pesquisas de los agentes permitieron imputar al sospechoso un tercer robo. En este caso, en el interior de un vehículo estacionado. Dentro del coche, la Policía halló documentación del sospechoso. El arrestado ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.