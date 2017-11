Ingrid Sunyer: “Si tengo que elegir a una persona para entrevistar elegiría a Aretha Franklin”

Ingrid Sunyer es periodista, presentadora de televisión, bloguera, instagramers. “Enhorabuena por mantener vuestra elegancia, yo habría dejado mi glamour ya por lo suelos”, ha dicho Sunyer al entrar.

Sunyer comenzó en el periodismo deportivos, ha trabajado formatos musicales, en Non Stop People. “Escribo de todo en mi página, ‘LUX’. Ahí me desahogo, en Twitter me enciendo mucho”.

La periodista es experta en entrevistas, “hago un porrón”. Pero… a quién le encantaría entrevistar, si pudiera elegir a solo una persona: “A Aretha Franklin. Es increíble que con la edad que tiene tenga ese portento de voz “.