El filme Sin novedad en el frente, adaptación de la famosa novela pacifista de Erich Maria Remarque, ganó este domingo los premios de mejor filme y mejor director en los BAFTA, galardones cinematográficos británicos.

La película antibelicista alemana, dirigida por Edward Berger, de 53 años, que obtuvo en total 7 premios, se impuso frente a otras candidatas de peso como Almas en pena de Inisherin, Elvis, Todo a la vez en todas partes y Tar.

A un mes de que se otorguen los Oscars, para los que tiene ya 9 nominaciones, el filme de Berger con 14, se había convertido en la película de lengua extranjera más nominada en la historia de los BAFTA en 76 años.

En la categoría de mejor actriz, ganó de forma casi indiscutible la australo-estadounidense Cate Blanchett por su intenso papel de jefa de orquesta implacable en Tar. La actriz, de 53 años, venció en la misma categoría donde figuraba la hispana Ana de Armas, nominada por su magnífica interpretación como Marilyn Monroe en la grotesca Blonde.

El estadounidense Austin Butler obtuvo el galardón de mejor actor por su papel de Elvis en un biopic sin pena ni gloria sobre la leyenda del rock’n roll.

Almas en pena de Inisherin, dirigida por Martin McDonagh, logró los premios a mejor actor y actriz de reparto para Barry Keoghan y Kerry Condon, respectivamente, además del galardón de mejor filme británico y mejor guión original.

La novela Sin novedad en el frente, publicada en 1929, relata las experiencias de un soldado alemán adolescente durante la Primera Guerra Mundial. Traducida a más de 60 idiomas y con más de 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, es uno de los ejemplos más influyentes de literatura antimilitarista.

Un año después de su publicación, se estrenó en Estados Unidos una adaptación cinematográfica de Lewis Milestone, que ganó los Oscar a la mejor película y al mejor director. Pero su mensaje subversivo hizo que la obra fuera prohibida en Alemania y que los nazis la incluyeran en la quema de libros de 1933. Milestone es conocido por otra adaptación literaria, Rebelión a bordo, en la versión de 1962 protagonizada por Marlon Brando, Trevord Howard y Richard Harris.

«Mi película se distingue de las películas (bélicas) estadounidenses o británicas hechas desde el punto de vista de los vencedores», había afirmado el director Edward Berger a la AFP en septiembre. «En Alemania existe este sentimiento de vergüenza, luto y culpa. Para mí era importante presentar esta perspectiva», agregó.

Berger es también el director de la magnífica miniserie Patrick Melrose, con un sobresaliente Benedict Cumberbatch y que se llevó cuatro premios Bafta en 2018, entre ellos los de mejor actor y mejor miniserie.

Lista de ganadores de los premios Bafta 2023:

– Mejor película: Sin novedad en el frente

– Mejor director: Edward Berger (Sin novedad en el frente)

– Mejor actor: Austin Butler (Elvis)

– Mejor actriz: Cate Blanchett (Tár)

– Mejor actriz secundaria: Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

– Mejor actor secundario: Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

– Mejor película de habla no inglesa: Sin novedad en el frente

– Mejor guión original: Almas en pena de Inisherin

– Mejor guion adaptado: Sin novedad en el frente

– Mejor película animada: Pinocho

– Mejor documental: Navalny

– Mejor casting: Elvis

– Mejor fotografía: Sin novedad en el frente

– Mejor diseño de vestuario: Elvis

– Mejor edición: Todo a la vez en todas partes

– Mejor maquillaje: Elvis

– Mejor banda sonora: Sin novedad en el frente

– Mejor diseño de producción: Babylon

– Mejor sonido: Sin novedad en el frente

– Mejores efectos especiales: Avatar: El sentido del agua

– Mejor película inglesa: Almas en pena de Inisherin

– Mejor debut de un director, escritor o productor británico: Aftersun

– Mejor corto británico de animación: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

– Mejor corto británico: An Irish Goodbye

– Bafta honorífico: Sandy Powell.

– Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey