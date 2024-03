HBO tiene los estrenos que te van a hacer feliz este mes de abril: no te pierdas nada

Comienza el mes de abril y las plataformas de streaming empiezan a anunciar sus estrenos. HBO Max ya está preparando su transformación en Max que será seguramente el próximo 21 de mayo, pero también sorprende con nuevos estrenos como la serie El simpatizante y la segunda temporada de The Jinx: Vida y muertes de Robert Durst.

Además, la plataforma de streaming HBO Max estrenará el desenlace de la serie The Regime, la excéntrica producción protagonizada por Kate Winslet y Matthias Schoenaerts que está sorprendiendo a sus usuarios. Una gran variedad de estrenos en HBO Max para el mes de abril.

Los estrenos de series de abril en HBO Max

El simpatizante

Una esperada serie que se estrena el 15 de abril está basada en la galardonada novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer en 2016. Una historia ambientada en la Guerra Fría que cuenta las aventuras de un espía comunista de ascendencia franco-vietnamita en un intrigante relato de espionaje y conflicto. La serie ha contado en el reparto con los actores Hoa Xuande y Sandra Oh. Además, ha contado como productor ejecutivo con Robert Downey Jr. y la dirección de Chan-wook (Oldboy).

Synanon: Fe letal

El 2 de abril se estrena esta nueva serie documental en la que se explora el auge y la caída de la organización Synanon a través de los ojos de los miembros que la vivieron, desde sus primeros días como innovador programa de rehabilitación de drogadictos hasta su posterior descenso a lo que muchos consideran una secta.

Divided Youth (Da ponte pra lá)

El 4 de abril se estrena esta serie en la que se muestran los contrastes que existen entre los jóvenes de la élite paulista y los jóvenes que viven en las favelas. La serie se centra en la historia de estos jóvenes en diferentes mundos a través de una misteriosa investigación, que incorporará el punto de vista de diferentes personas de una misma edad. Entre rap, slam, batallas de rimas, cracks y fiestas de música electrónica los personajes de la serie navegan por los descubrimientos que llegan con la adolescencia tardía en una ciudad fracturada que es a la vez hogar, prisión e inspiración.

Sierra Madre: Prohibido pasar

El 21 de abril se estrena esta serie que gira en torno a lo que sucede en las comunidades de élite de una de las ciudades más emblemáticas de México: Monterrey, Nuevo León. La serie cuenta desde la perspectiva de los Parra, una familia de alcurnia y abolengo, que no todo es lo que parece, mientras hacen todo lo posible por mantener las apariencias de su propio «paraíso» de vida. La serie retrata al municipio de San Pedro, uno de los más exclusivos del país y de América Latina, repleto de prosperidad y extravagancia. Un lugar donde las familias gozan de un estilo de vida único, rico y repleto de bienestar, mientras enfrentan convenios ocultos y vínculos peligrosos.

The Jinx: Vida y muertes de Robert Durst Temporada 2

El 22 de abril se estrena la segunda temporada de esta docuserie que sigue la investigación sobre los crímenes relacionados con Robert Durst. Casi una década después de su primera temporada, los realizadores nos ofrecen nuevos detalles y entrevistas en una búsqueda incansable de la verdad.

También se estrenan el 8 de abril la temporada 6 de All American, el 25 de abril la temporada 2 de Velma y la cuarta de We’re Here el 27 de abril.

Los estrenos de películas de abril en HBO Max

En cuanto a los estrenos de películas el 1 de abril se estrenan Una terapia peligrosa y Otra terapia peligrosa. ¡Recaída total! Una terapia peligrosa cuenta la historia de Paul Vitti (Robert de Niro), un importante mafioso de Nueva York, que sufre una aguda crisis de ansiedad. El motivo es que está a punto de celebrarse una reunión, en la que se elegirá al nuevo capo de todos los capos. Aterrado, contrata los servicios de Ben Sobol (Billy Crystal), un psiquiatra divorciado que está a punto de casarse y que le impone una terapia. Claro que Sobol tendrá que olvidarse de su vida privada y estar disponible las 24 horas del día para cualquier emergencia, si no quiere acabar de mala manera.

También el 1de abril se estrena Contagio que se consideró una premonición sobre la pandemia del coronavirus. La película se centra en un virus mortal que se propaga por todo el mundo. También a partir del 1 de abril se puede ver la película La cara del terror que cuenta la historia de una pareja de astronautas que viven situaciones extrañas en el espacio. Spencer Armacost y Alex Streck estaban en una misión espacial cuando, durante una salida de la nave, pierden el contacto con la base de control durante algunos minutos. Tras este extraño episodio todo vuelve a la normalidad y regresan a la Tierra, pero a partir de ese momento muchas cosas extrañas comienzan a suceder en la vida de estos dos astronautas y las primeras que sufren esto son sus esposas.

Por último, en HBO Max el 6 de abril se estrena Metalocalypse: Army of the Doomstar, el 7 de abril Alex Edelman: Just for Us, el 10 de abril Brandy Hellville: The Cult of Fast Fashion y el 17 de abril An American Bombing: The Road to April 19th.