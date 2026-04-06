Todo lo que necesitas saber sobre las perovskitas: propiedades, usos y aplicaciones

Las perovskitas llevan tiempo sonando cada vez más fuerte en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y no es casualidad. Son materiales y estructuras que se usan en energía solar, sobre todo. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Por qué hay tanto interés?

Qué son las perovskitas

El término “perovskita” no define un único material, sino una estructura cristalina. Es decir, es más una forma de organizar átomos que una sustancia concreta.

El nombre viene de un mineral descubierto en Rusia en el siglo XIX. Desde entonces, los científicos han identificado muchos compuestos diferentes que comparten esa misma estructura. Y aquí está la clave: esa estructura es increíblemente versátil.

Puedes cambiar los elementos que la componen y obtener materiales con propiedades muy distintas. Es como una receta base que admite mil variaciones.

Propiedades que las hacen especiales

Las perovskitas destacan por una combinación de propiedades que no suele encontrarse junta en otros materiales. Y eso abre muchas puertas.

Excelente absorción de luz

Son capaces de absorber la luz de forma muy eficiente. De hecho, necesitan capas mucho más finas que el silicio para capturar la misma cantidad de energía.

Eso, traducido, significa dispositivos más ligeros y potencialmente más baratos.

Flexibilidad

A diferencia del silicio, que es rígido y frágil, algunas perovskitas pueden aplicarse sobre superficies flexibles.

Esto permite imaginar paneles solares enrollables, ropa que genera electricidad o incluso ventanas que producen energía.

Bajo coste de fabricación

Otro punto fuerte. Se pueden fabricar con procesos relativamente simples y a temperaturas más bajas que otros materiales.

Menos energía en producción = menor coste final. Así de simple.

Ajuste de propiedades

Modificando su composición química, se puede ajustar cómo interactúan con la luz o la electricidad.

Esto las convierte en una especie de “material a medida” para diferentes aplicaciones.

Usos principales de las perovskitas

Aunque todavía están en fase de desarrollo en muchos casos, ya hay áreas donde su impacto es claro.

Energía solar

Si hay un campo donde las perovskitas brillan, es este. Las células solares de perovskita prometen revolucionar la generación de energía por varias razones:

Son más baratas de producir.

Alcanzan eficiencias muy altas.

Se pueden fabricar sobre superficies flexibles.

Además, existe una tecnología híbrida que combina perovskitas con silicio. Estas células “tándem” superan la eficiencia de las células tradicionales.

Y eso importa. Mucho. Porque cada punto porcentual de eficiencia puede marcar la diferencia a gran escala.

Pantallas y LEDs

Las perovskitas también tienen propiedades ópticas interesantes. Emiten luz con gran pureza de color.

Esto las hace útiles para:

Pantallas más brillantes.

Colores más precisos.

Dispositivos más eficientes energéticamente.

Todavía no han sustituido a tecnologías como OLED, pero están avanzando rápido.

Sensores

Otro campo menos conocido, pero muy prometedor. Gracias a su sensibilidad a la luz y a otros estímulos, se pueden usar en sensores para:

Detectar radiación.

Medir condiciones ambientales.

Aplicaciones médicas.

No es lo más mediático, pero sí muy relevante.

Electrónica avanzada

Se están explorando usos en transistores, memorias y otros componentes electrónicos. Aquí todavía queda bastante camino, pero la versatilidad del material juega a su favor.

Aplicaciones que ya están cerca

Algunas aplicaciones están prácticamente listas para el mercado. Otras suenan más futuristas, pero no tanto como parece.

Paneles solares ultraligeros

Imagina paneles que puedas instalar en lugares donde ahora no es viable por peso o rigidez. Por ejemplo, tejados antiguos, vehículos, incluso drones.

Esto podría ampliar mucho el alcance de la energía solar.

Edificios que generan energía

Ventanas con perovskitas semitransparentes capaces de producir electricidad.

No necesitas grandes paneles. El propio edificio se convierte en una fuente de energía.

Y eso cambia las reglas del juego en arquitectura sostenible.

Dispositivos portátiles

Desde mochilas hasta ropa inteligente. No es ciencia ficción. Ya hay prototipos que integran generación de energía en textiles.

Electrónica más eficiente

Pantallas que consumen menos energía, sensores más sensibles, dispositivos más ligeros.

Todo suma.

Problemas y retos actuales

No todo es perfecto. Las perovskitas también tienen sus puntos débiles.

Estabilidad

Este es, probablemente, el mayor problema. Algunas perovskitas se degradan con la humedad, el calor o la luz prolongada.

Y claro, si quieres que un panel solar dure 20 o 30 años, esto es un inconveniente serio.

Se está trabajando en soluciones, pero todavía no está completamente resuelto.

Toxicidad

Muchas perovskitas contienen plomo. Eso plantea dudas ambientales y de salud.

Hay investigaciones para desarrollar versiones libres de plomo, pero aún no igualan el rendimiento de las actuales.

Escalabilidad

Funcionar bien en laboratorio no siempre significa que sea fácil de producir a gran escala.

Pasar de prototipos a producción industrial es otro reto importante.

Por qué todo el mundo habla de ellas

Porque tienen algo que no aparece todos los días: potencial de cambio real. No se trata solo de mejorar un poco lo que ya existe. En algunos casos, pueden redefinir industrias enteras.

La energía solar, por ejemplo, podría volverse mucho más accesible y flexible.

Y eso tiene implicaciones enormes.

Lecturas recomendadas

Estudio del proceso de degradación de perovskita

Síntesis y caracterización de materiales