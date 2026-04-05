Un jubilado deja sin palabras a los científicos: crea un sistema hidráulico que utiliza el agua de ríos para producir 36kWh de electricidad

Un ingeniero canadiense jubilado ha desarrollado un sistema de microgeneración hidráulica capaz de producir energía de forma continua en un entorno natural, aprovechando la fuerza del agua sin necesidad de grandes infraestructuras. Este sistema, instalado directamente en un río, genera de manera estable entre 800 y 900 vatios, aunque puede alcanzar picos cercanos a los 2 kW en condiciones favorables, manteniendo una producción media cercana a los 1.500 W. A diferencia de los prototipos de laboratorio, este sistema funciona en condiciones reales.

Uno de los aspectos más interesantes es el alto par que genera a bajas revoluciones, algo característico de las ruedas hidráulicas tradicionales. Esto provoca que, aunque la potencia no sea extremadamente alta, los componentes sufran un desgaste particular. De hecho, tras dos años de uso, las correas muestran signos visibles de deterioro, lo que no se interpreta como un fallo, sino como una señal del comportamiento del sistema. En cuanto a la estructura, el uso de madera plantea ciertos riesgos, por lo que se ha reforzado con acero inoxidable para garantizar su resistencia. Aun así, el entorno natural también aporta soluciones inesperadas, como el agua que actúa como lubricante en los rodamientos.

El sistema hidráulico desarrollado por un ingeniero jubilado

El sistema genera habitualmente entre 800 y 900 W, alcanzando picos de 2 kW. Lo importante es la producción continua cercana a 1.500 W, equivalente a unos 36 kWh diarios, ideal para autoconsumo en zonas rurales sin depender de baterías grandes ni electrónica compleja. No es un prototipo de laboratorio, sino un ejemplo de microhidráulica en entorno natural, con todas sus complejidades. La cubierta de aluminio protege la electrónica, pero cada ajuste necesita desmontar partes del sistema. Las correas, en particular, deben tensarse con cuidado para que no se dañen ni se deslicen, según recoge Eco Inventos.

Un detalle curioso del proyecto es que el propio entorno natural ayudó a reducir parte del desgaste mecánico. El agua que entra en los rodamientos, aunque no sea una solución controlada ni ideal desde la ingeniería tradicional, actúa en ciertas situaciones como una lubricación rudimentaria. Esto no reemplaza el mantenimiento adecuado, pero demuestra cómo los sistemas instalados en entornos reales pueden generar interacciones inesperadas con la naturaleza, efectos que rara vez aparecen en simulaciones o proyectos teóricos.

Otro aspecto clave del proyecto es el soporte de la rueda hidráulica. La madera, aunque duradera, puede debilitarse con el tiempo en un ambiente húmedo y con esfuerzo constante, llegando incluso a agrietarse. Una falla estructural podría provocar la pérdida total de la rueda, comprometiendo toda la operación. En este tipo de sistemas, el soporte físico es tan importante como el generador o la transmisión. Para reducir este riesgo, se reforzó la estructura con acero inoxidable.

El potencial de esta solución crece cuando se combina con otras fuentes renovables, como paneles solares y baterías domésticas. En sistemas híbridos, la micro-hidráulica aporta energía constante, mientras que la solar cubre la demanda diurna y ayuda a equilibrar la producción total.

Futuro de la energía hidroeléctrica

Los sistemas energéticos del mundo están cambiando rápidamente, impulsados por la necesidad de reducir las emisiones de carbono y apostar por energías renovables. Entre estas, la energía hidroeléctrica sigue siendo una de las opciones más fiables y consolidadas. Durante décadas, ha sido una fuente clave de electricidad con bajas emisiones. Hoy, gracias a innovaciones técnicas, busca ser más eficiente, causar menos impacto ambiental y contribuir a la neutralidad climática. Estos avances muestran que la hidroeléctrica no solo es una solución tradicional, sino también un componente importante de la energía sostenible del futuro.

«El sector hidroeléctrico tiene una capacidad de generación instalada de 1300 GW en todo el mundo, mientras que en la Unión Europea es de 150 GW. Es un sector maduro y a la vanguardia, y que cuenta con una eficiencia energética global que supera el 80%. Entre las tecnologías innovadoras introducidas recientemente, y creadas para incrementar la flexibilidad de los parques ya existentes, podemos citar los mecanismos para controlar los flujos en las turbinas cuando están funcionando a menor rendimiento, la velocidad de rotación variable y los nuevos sistemas de manejo de la turbina que permiten, incluso, que la turbina funcione como sistema de bombeo», detalla Emanuele Quaranta, científico en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Microturbinas hidráulicas

Las microturbinas son turbomáquinas que transforman la presión del agua en energía eléctrica mediante un generador. A diferencia de las turbinas tradicionales, diseñadas para grandes potencias, estas tecnologías permiten generar cantidades más reducidas de electricidad. Las microturbinas hidráulicas están fabricadas con materiales de alta calidad que les permiten una vida útil superior a 25 años y, al mismo tiempo, su instalación es sencilla, sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Su mantenimiento es económico, similar al de una bomba convencional, y ofrecen producción continua las 24 horas del día durante todo el año. Además, presentan periodos de amortización bajos, menores a cinco años en sistemas conectados a la red.