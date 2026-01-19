No estamos preparados para lo que llega a España en 2026 y los científicos mandan un aviso: «Nuestro país es…»

Lo que llega a España en 2026 pone los pelos de punta, no estamos preparados para lo que llega. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, seremos el centro de unos fenómenos que pocas personas pueden decir que han visto en su vida. Un misticismo rodea a este ciclo natural del universo que en estas próximas jornadas podemos decir que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Este tipo de eventos nos puede dejar totalmente con la boca abierta, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar de generar más de una sorpresa. Un cambio de tendencia que, será el que nos marcará muy de cerca y puede acabar siendo lo que nos dará más de una visión de esas que no olvidaríamos. España se prepara para un 2026 en el que quizás vamos a ver llegar un destacado giro de guion de la que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de un grito de admiración en unos meses en los que todo puede cambiar.

Nuestro país es el centro de este fenómeno

Para muchos es el evento del año y del siglo, para otros, quizás se enteren en estos días de lo que está por llegar. En caso de tener cualquier alojamiento, es posible que tengan reservas desde hace meses o años, esperando este evento en el que nuestro país será el centro.

Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con ciertas novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es momento de apostar claramente por una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos dará un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de detalles que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración en estos momentos. Vamos a mirar al cielo en breve, lo que llega puede convertirse en el evento del año, de tal forma que deberemos empezar a pensar en una serie de cambios importantes.

Este 2026 llega a España este increíble evento astronómico

Pocas veces podremos ver un eclipse total de sol en la vida, quizás sólo tendremos la oportunidad que vamos a poder disfrutar en breve, en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa. Esperamos que el evento del año no esté empañado por el mal tiempo, ante lo que llegará en breve a nuestro país.

Tal y como explican desde el Instituto Geográfico Nacional: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para realizar una observación segura del eclipse consultar la página de precauciones. En la imagen anterior se puede ver el recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total, junto con las duraciones de la totalidad. Además, se indica el porcentaje de oscurecimiento en las zonas en las que el eclipse será visible sólo como parcial. En la pestaña “Desde las capitales de provincia” se puede consultar la evolución del eclipse en cada una de ellas, tanto en los casos en los que se alcanza la totalidad como en los casos de eclipse parcial. Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053. El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media)».

Siguiendo con la misma explicación: «La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular. En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados».