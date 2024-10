No dan crédito: científicos encuentran un objeto interestelar que lo cambia todo

Los científicos han encontrado un objeto interestelar que puede cambiarlo todo, estamos ante uno de los descubrimientos del momento que sin duda va a modificarlo todo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de situaciones a las que nos podemos enfrentar con la llegada de ciertos cambios. Todo lo que vemos parece que puede cambiar. La ciencia ficción se acaba convirtiendo en ciencia y puede darnos más de una alegría inesperada. Con una serie de detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Lo cambia todo lo que han descubierto

Los científicos encuentran un objeto interestelar que lo cambia todo

Avi Leob es el especialista que lleva años mirando al cielo. Desde las más prestigiosas universidades ha lanzado un mensaje a la humanidad que debemos empezar a cuidar y que nen cierta manera marcará el futuro. Este experto cree firmemente en que no estamos solos en el universo.

En un reciente artículo ha dado más datos, sobre un objeto que ha llegado de muy lejos: «El equipo extraterrestre podría llegar en dos formas: la desaparecida «basura espacial», similar a la forma en que aparecerá nuestra propia nave espacial dentro de mil millones de años, o equipo funcional, como una nave autónoma equipada con Inteligencia Artificial (IA). Esta última sería una opción natural para cruzar las decenas de miles de años luz que abarcan la escala de nuestra propia galaxia de la Vía Láctea y podría existir incluso si los remitentes no están vivos para transmitir ninguna señal detectable en este momento. Por lo tanto, la arqueología espacial para equipos extraterrestres es una nueva frontera observacional, no representada en la historia pasada de la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), que se centró en las señales electromagnéticas y no en objetos físicos. El Proyecto Galileo está comprometido con esta frontera científica».

Siguiendo con la misma explicación nos da las claves de un objeto que llegó de muy lejos: » El primer meteorito interestelar, CNEOS 2014-01-08, detectado el 8 de enero de 2014 por sensores del gobierno de los Estados Unidos cerca de Papúa Nueva Guinea. Tenía medio metro de tamaño y exhibía una resistencia al material más resistente que el hierro. Era un valor atípico tanto en términos de su velocidad fuera del sistema solar (que representa el cinco por ciento más rápido en la distribución de velocidad de todas las estrellas en las cercanías del sol) como en su fuerza material (que representa menos del cinco por ciento de todas las rocas espaciales). El Proyecto Galileo planea una expedición para recuperar los fragmentos de este meteorito del fondo del océano en un intento de determinar la composición y estructura de este objeto inusual y estudiar si era natural o artificial en origen».

Pero quizás uno de los objetos que más datos ha dado sobre el espacio exterior: «El objeto interestelar anómalo, ‘Oumuamua (1I/2017 U1), descubierto por el telescopio Pan STARRS en Hawái el 19 de octubre de 2017, que fue empujado lejos del Sol por un exceso de fuerza que disminuyó inversamente con la distancia al cuadrado, pero no mostró evidencia de gases de comentario indicativos del efecto cohete. Otro objeto, 2020 SO, que exhibe un empuje excesivo sin cola de comentarios, fue descubierto por el mismo telescopio en septiembre de 2020. Más tarde fue identificado como un propulsor de cohete lanzado por la NASA en 1966, siendo empujado por la luz solar reflejada desde sus paredes delgadas. El Proyecto Galileo tiene como objetivo diseñar una misión espacial que se reunirá con el próximo ‘Oumuamua y obtenga datos de alta calidad que le permitan descifrar su naturaleza. El Proyecto también desarrollará un software que identificará objetivos de interés fuera de la tubería de datos de la Encuesta Heredada del Espacio y el Tiempo (LSST) del Vera C. Observatorio Rubin».