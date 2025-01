Ni 40 ni 45: la razón por la que te sientes más viejo cuando cumples esta edad

Según la ciencia, existe una edad específica en la que las personas suelen experimentar una mayor conciencia de su envejecimiento, y no coincide con los tradicionalmente considerados puntos de inflexión de los 40 o 45 años. Este momento marca un punto de reflexión sobre la mitad de nuestra vida transcurrida.

Sin embargo, es importante entender que esta percepción del envejecimiento no debe verse como algo negativo. El futuro puede ofrecer experiencias igual o más enriquecedoras que las vividas hasta ahora. La clave está en aceptar el proceso natural del envejecimiento como una parte inevitable y valiosa de la vida.

Las crisis relacionadas con la edad son fenómenos naturales que nos hacen reflexionar sobre nuestra existencia de manera más profunda. La ciencia ha estudiado por qué nos sentimos especialmente conscientes de nuestra edad en determinados momentos, revelando que estas sensaciones están relacionadas tanto con factores biológicos como psicológicos. Comprender estos cambios nos ayuda a afrontarlos de manera más positiva y constructiva.

Ni 45 ni 40 es la década en la que nos sentimos viejos

Las edades son un número que cambia con el paso del tiempo. La experiencia vital de una persona con 40 años actual no es la misma que la de hace unos años. Hace no mucho con 40 años se podía ser abuelo, hoy en día, se empieza la experiencia de la paternidad y prácticamente se deja atrás la energía de las décadas en las que este momento es más adecuado realizarse.

El tiempo y la carrera de las personas se dilata o parece hacerlo ante unos años en los que se incrementa la edad para trabajar. Con lo cual, se tienen más posibilidades de caer en la tentación de sentirse viejo, aunque no con la total sensación de que esto sí que se produce, sino con la mirada puesta en otras décadas.

Quizás habrá llegado el momento de empezar a ver qué dice la ciencia actual sobre esos 40 años que no necesariamente significan que estamos haciéndonos más viejos, sino todo lo contrario. Como si realmente estuviéramos enfrentándonos al cambio del tiempo que sentimos, la situación puede ser radicalmente diferente.

Te sientes más viejo cuando cumples esta edad por una razón en concreto

Los 44 y los 60 años, serían el momento de la vida de una persona en la que el envejecimiento hace acto de presencia. De la mano de una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en una nueva realidad, con ciertos elementos que han acabado siendo los que han despertado una nueva forma de ver cómo cumplimos años.

El tiempo pasa y quizás después de este artículo tengas en cuenta este tipo de detalles. Según nos explican en una publicación de la revista especializada Nature, hay dos momentos de la vida de las personas en las que empezamos a envejecer: «El envejecimiento es un proceso complejo asociado con casi todas las enfermedades. Comprender los cambios moleculares subyacentes al envejecimiento e identificar objetivos terapéuticos para las enfermedades relacionadas con el envejecimiento son cruciales para aumentar la salud. Aunque muchos estudios han explorado los cambios lineales durante el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el riesgo de mortalidad se acelera después de puntos de tiempo específicos, lo que indica la importancia de estudiar los cambios moleculares no lineales. En este estudio, realizamos un perfil multiómico integral en una cohorte humana longitudinal de 108 participantes, de entre 25 y 75 años. Los participantes residían en California, Estados Unidos, y fueron rastreados durante un período medio de 1,7 años, con una duración máxima de seguimiento de 6,8 años. El análisis reveló patrones no lineales consistentes en los marcadores moleculares del envejecimiento, con una desregulación sustancial que ocurre en dos períodos principales que ocurren aproximadamente a los 44 años y 60 años de edad cronológica. También se identificaron distintas moléculas y vías funcionales asociadas con estos períodos, como la regulación inmunológica y el metabolismo de los carbohidratos que cambiaron durante la transición de 60 años y los cambios en la enfermedad cardiovascular, el metabolismo de los lípidos y el alcohol en la transición de 40 años. En general, esta investigación demuestra que las funciones y los riesgos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento cambian de forma no lineal a lo largo de la vida humana y proporciona información sobre las vías moleculares y biológicas involucradas en estos cambios». Por lo que, estos 44, el metabolismo sufre un vuelco que hace que seamos menos tolerantes a determinados elementos que nos rodean y que pueden darnos algunas novedades destacadas en nuestro cuerpo.